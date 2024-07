Le chef du Bureau exécutif du Hezbollah sayed Hachem Safieddine a déclaré ce jeudi que la riposte à l’assassinat du commandant martyr Mohammad Ne‘meh Nasser, tué le mercredi 4 juillet dans un raid israélien dans la ville de Tyr n’a fait que commencer.

Il a tenu ces propos dans son discours prononcé pendant les obsèques du commandant martyr, organisées dans la banlieue sud de Beyrouth avant que sa dépouille ne soit transportée dans son village natal Hadatha au sud du Liban.

Sayed Safieddine a évoqué entre autres le sort de la guerre à Gaza, prévoyant « une défaite fracassante » à l’armée d’occupation israélienne.

« Après neuf mois, cette armée est au bord d’une défaite fracassante. Attendez le jours et les semaines qui viennent. Elle est au bord d’une défaite fracassante devant la persévérance du peuple de Gaza, et devant le maintien de la résistance qui va perdurer par la volonté de Dieu à Gaza. »

Il a estimé que l’armée d’occupation fait face à « un échec flagrant à Rafah et Gaza » ; ce qui d’après lui illustre que « l’armée de l’ennemi est épuisée et ne peut réaliser de victoire ».

Évoquant l’assassinat du commandant martyr Abou Ne‘meh, il assuré que la riposte n’a fait que commencer : « Un dernier mot pour l’ennemi, la riposte à l’assassinat de notre cher commandant Hajj Abou Ne‘meh et du frère martyr Mohamad al-Khachab a commencé hier soir et au plus vite. La série de ripostes se poursuivra et visera des sites nouveaux. L’ennemi ne pouvait imaginer qu’ils seront frappés et sur lesquels des centaines de projectiles ont été tirés par la résistance et des dizaines de drones. Des positions de QG importants ont été visés. Parfois l’ennemi reconnait que ces frappes ont eu lieu et d’autres fois il ne reconnait pas. Ce qui est sûr est que les tués et les blessés sont nombreux dans les rangs de cet ennemi ».

Ce jeudi, quelque 14 quartiers généraux israéliens ont été frappés à l’aide de plus de 200 projectiles et un escadron de drones.

Selon lui, la résistance se poursuivra : « C’est notre voie et notre parcours. Ce front restera enflammé, puissant et sera encore plus puissant par la volonté de Dieu le Suprême. C’est ce que nous avons appris de nos dirigeants, de nos martyrs, de notre longue bataille avec cet ennemi, de notre expérience avec lui et de notre confiance et notre connaissance de nos jeunes, de nos résistants, de nos moudjahidines, et de nos héros. L’assassinat des commandants ne freinera nullement notre ardeur au combat. Jamais. C’est le sang de nos chefs et martyrs qui réalise les nouveaux exploits. Aujourd’hui, c’est le sang du martyr Abou Ne‘meh à l’instar du sang du martyr Abou Taleb, à l’instar du sang du martyr Hajj Jawad et de tous les martyrs, soyez surs que ce sang réalisera une nouvelle victoire et une nouvelle aube pour notre pays et notre oumma. Par la volonté de Dieu le Suprême. »

Et sayed Safieddine de conclure : « Dans notre résistance, des générations se relaient jusqu’à la réalisation de la victoire promise. Nous sommes sûrs qu’al-Qods sera libérée un jour ».

Source: Divers