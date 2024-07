La résistance palestinienne, avec ses différentes ailes militaires, poursuit l’opération du Déluge d’Al-Aqsa pour le 274e jour, infligeant de lourdes pertes à l’occupation, notamment dans le quartier de Shujaiya, à l’est de la ville de Gaza, et sur l’axe Netzarim , au sud-ouest de la ville.

Les Brigades al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont fait exploser une bombe antipersonnel TV 3 sur une force terrestre israélienne à Shujaiya, les laissant morts et blessés.

Dans la rue Bagdad, également à Shujaiya, les Brigades al-Qassam ont complètement détruit un char israélien Merkava 4, qui a pris feu après l’avoir visé avec un engin Shawaz 3.

Après leur retour des lignes de combat, les moudjahidines des Brigades Al-Qods, la branche militaire du mouvement du Jihad islamique, ont affirmé avoir tué ou blessé des membres d’une force israélienne, au nombre de 7 personnes.

Les Brigades Al-Qods ont expliqué que cela a été réalisé en surprenant la force ciblée et en l’engageant avec des armes appropriées, dans la rue Al-Khalafa, dans le quartier d’Al-Shujaiya.

En outre, les brigades ont ciblé, avec des obus de mortier, les soldats et les véhicules d’occupation sur le site Abou Oreiban et une position de véhicules sur la ligne de ravitaillement dans l’axe Netzarim.

Parallèlement, les médias militaires des Brigades Al-ods ont diffusé des images de tirs contre un bulldozer militaire israélien, type D9, avec un obus R.P.G, à proximité du carrefour du marché Halal, dans la ville de Rafah.

De leur côté, les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont ciblé les soldats et les véhicules de l’occupation dans le quartier de Shujaiya, avec de lourds obus de mortier.

Toujours à Netzarim, les Brigades d’Al-Aqsa ont ciblé le quartier général de l’armée israélienne avec plusieurs obus de mortier. Elles ont également visé une position de soldats et de véhicules d’occupation en tirant des roquettes 107 et des obus de mortier de gros calibre.

Les Brigades d’Al-Aqsa ont diffusé des imageses montrant leur prise pour cible des positions de l’armée d’occupation à proximité de l’hôpital turc de Netzarim, avec un barrage de missiles de type 107 et d’obus de mortier.

Abou Hamza : La résistance n’a permis à aucun moment à l’occupation de se positionner

Alors que la résistance palestinienne continue d’affronter les forces israéliennes dans la bande de Gaza, le porte-parole des Brigades Al-Qods, Abou Hamza, a affirmé que « la résistance a déjoué les calculs de l’occupation, l’a privée de la possibilité d’atteindre aucun de ses objectifs et la possibilité de se positionner en un point ou un endroit quelconque, sans viser ses engins et ses soldats ».

Dans une interview exclusive avec la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, Abou Hamza a souligné que la résistance »mène les types de combats les plus complexes et les plus difficiles, à travers la guerre urbaine », notant que « c’est une guerre pour laquelle la résistance a entraîné et préparé ses membres ».

Concernant le déroulement des opérations militaires menées par la résistance, Abou Hamza a expliqué que « les résultats sont cohérents avec chaque opération », soulignant que l’occupation est « incapable d’affronter un résistant caché qui l’atteint, la frappe et se retire ».

Abou Hamza a déclaré : « Nos combattants se sont adaptés à la géographie de Gaza, avec ses ruelles et ses tunnels, ils ont donc utilisé ce qui se trouvait au-dessus et en dessous du sol pour servir leurs plans et leurs outils de combat, afin d’atteindre leurs objectifs, s’engageant contre l’ennemi depuis le sol ».

Il est à noter que l’armée d’occupation a reconnu jeudi dernier la mort d’un officier de la brigade Givati, et les blessures graves d’un autre officier et d’un soldat lors de combats avec la résistance palestinienne dans le nord de la bande de Gaza.

Ainsi, le nombre de morts reconnus dans l’armée d’occupation israélienne s’est élevé à plus de 675 depuis le début du Déluge d’Al-Aqsa, dont 322 morts depuis les combats terrestres dans la bande de Gaza.

Bien que l’armée israélienne ait renforcé son contrôle sur la publication du nombre réel de personnes tuées et blessées lors des combats terrestres dans la bande de Gaza, dans le but de cacher l’ampleur de ses pertes, des données précises et des clips vidéo diffusés par la résistance palestinienne montrant que les pertes subies par l’occupation sont bien supérieures à ce qui est annoncé.

Source: Médias