François Burgat, l’expert du monde arabe et de l’islamophobie qui a été arrêté le mardi 9 juillet pendant quelques heures pour son plaidoyer en faveur de Gaza, ne semble pas vouloir se laisser intimider.

Dans un tweet sur X, le mercredi 10 juillet, il a estimé qu’il ne s’attendait pas à ce que « l’honneur de la France tombe si bas ».

((Pendant que j’étais dans cette garde à vue où la Macronie m’a placé hier 7 heures pour me faire taire, Caroline Fourest et Florence Bergeaud Blackler ont appris qu’elles allaient recevoir la “Légion d’Honneur”. Le jour de 2018 où j’ai pour ma part (catégoriquement et sans hésiter un instant, et j’en suis très fier) décliné cette même décoration, je ne savais pas que, de Maurice Papon à Abdelfatah Sissi et tant d’autres troubles personnages, l’”honneur de la France” tomberait un jour si terriblement bas.))

A noter qu’aussi bien la journaliste Caroline Fourest que l’anthropologue Florence Bergeaud Blackler, orientent leur action et leur travail pour nourrir l’islamophobie en France, au nom de la défense d’une laïcité profondément agressive à l’encontre des religions.

Le 2 janvier dernier, Burgat avait exprimé son soutien à Gaza sur X en écrivant qu’il avait « infiniment plus de respect et de considération pour les dirigeants du Hamas que pour ceux de l’État d’Israël ».

Il a également critiqué la position de la France à l’égard du Hamas, la qualifiant de capitulation face à la politique américaine et israélienne.

C’est l’OJE (Organisation Juive Européenne) qui a déposé une plainte contre Burgat, a déclaré son avocat Rafik Chekkat, pour « apologie du terrorisme ».

Cette accusation est de plus en plus utilisée pour harceler juridiquement les personnalités qui défendent la cause palestinienne, sa résistance et tous les mouvements de résistance qui combattent l’occupation israélienne.

L’arrestation de Burgat a suscité une levée de bouclier parmi certaines personnalités françaises.

M’jid El Guerrab, ancien député français, a appelé la population à se mobiliser et à protester contre l’arrestation « inacceptable » et le « harcèlement » de François Burgat.

Le philosophe Joel Roman, ancien rédacteur en chef du magazine Esprit, a également qualifié d’« insensée » l’idée de placer Burgat en détention.

« Je le connais un peu, et en aucun cas François Burgat ne peut être soupçonné d’apologie du terrorisme », a-t-il soutenu.

Vincent Geisser, directeur de recherche au CNRS, a qualifié cette arrestation de « honteuse », la comparant à une « chasse aux sorcières ». Il a souligné les quatre décennies de service du politologue à la République française et a exhorté tous ses collègues à lui montrer leur solidarité, individuellement ou collectivement.