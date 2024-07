Les chirurgiens étrangers dans la bande de Gaza font état de nombreuses blessures graves chez des enfants palestiniens causées par les armes à fragmentation israéliennes.

Six médecins volontaires qui ont travaillé dans l’hôpital européen et l’hôpital des martyrs d’Al-Aqsa de Gaza au cours des trois derniers mois ont déclaré que la majorité de leurs opérations impliquaient des enfants touchés par de petits éclats d’obus.

Ces fragments créent des blessures d’entrée minimes mais provoquent des dommages internes importants.

S’adressant au Guardian le jeudi 11 juillet, les médecins ont souligné que les bombes à fragmentation israéliennes, conçues pour disperser des éclats d’obus, sont responsables de taux élevés de décès et d’amputations parmi les enfants de Gaza.

Un chirurgien traumatologue de Californie, Feroze Sidhwa, qui travaillait à l’hôpital européen en avril, a décrit avoir rencontré des « blessures par échardes ».

Il a ajouté : « Environ la moitié des blessures dont je me suis occupé concernaient de jeunes enfants. Nous avons vu beaucoup de blessures dites par éclats qui étaient très, très petites, au point qu’il était facile de les manquer lors de l’examen d’un patient. Beaucoup, beaucoup plus petits que tout ce que j’ai vu auparavant, mais ils ont causé d’énormes dégâts à l’intérieur. »

« Les enfants sont plus vulnérables à toute blessure pénétrante parce qu’ils ont un corps plus petit. Leurs parties vitales sont plus petites et plus faciles à perturber… L’artère qui alimente la jambe, l’artère fémorale, n’a que l’épaisseur d’une nouille chez un petit enfant. C’est très, très petit. Il est donc très difficile de le réparer et de garder le membre de l’enfant attaché. »

Un chirurgien orthopédiste de Caroline du Nord, Mark Perlmutter, a noté que les enfants frappés par des éclats de fragmentation succombaient souvent à leurs blessures et que de nombreux survivants étaient confrontés à des amputations de membres.

« Les radiographies ont montré des os démolis avec un trou d’épingle d’un côté, un trou d’épingle de l’autre, et un os qui ressemble à une semi-remorque passé dessus. Les enfants que nous avons opérés avaient pour la plupart de petits points d’entrée et de sortie », a noté Perlmutter, qui avait travaillé à l’hôpital européen.

Il a ajouté que la plupart des enfants qui ont survécu souffraient de lésions neurologiques et vasculaires, principales causes d’amputation. Perlmutter a expliqué que lorsque les vaisseaux sanguins ou les nerfs sont blessés, le membre affecté peut se détériorer en 24 heures.

The Guardian a interrogé des experts en explosifs qui ont examiné des photos des éclats d’obus récupérés par le personnel médical et examiné les descriptions des blessures soignées par les médecins.

Ils ont confirmé que ces récits correspondaient aux caractéristiques des bombes équipées de « manchons à fragmentation », telles qu’utilisées par l’armée israélienne.

Amnesty International a initialement documenté l’utilisation par l’armée israélienne de bombes à fragmentation pendant la guerre de Gaza en 2009, décrivant ces explosifs comme étant conçus pour infliger un maximum de dégâts.

Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé jeudi que le nombre de Palestiniens tués par l’occupation israélienne à Gaza depuis le 7 octobre s’élève à 38 345 martyrs, sans oublier les 88 295 blessés.