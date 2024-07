L’hôpital Al-Aqsa de Gaza a accueilli, le mercredi 17 juillet, un autre groupe de Palestiniens enlevés après leur libération des prisons israéliennes. Ils ont raconté leurs souffrances dues aux abus et aux traitements inhumains infligés par les geôliers israéliens.

Les Palestiniens ont montré les blessures qu’ils ont subies à la suite de coups infligés par les geôliers israéliens.

La Société du Croissant-Rouge palestinien a indiqué que ses équipes ont soigné 13 personnes, dont une femme âgée, qui ont été libérées au poste de contrôle de Kissufim, dans le centre de Gaza.

À leur arrivée à l’hôpital de Deir al-Balah, l’un des Palestiniens a déclaré qu’un certain nombre de détenus avaient perdu connaissance à cause des décharges électriques qu’ils avaient subies.

Mostafa Fayyad, l’un des Palestiniens libérés, a raconté les moments difficiles qu’il a vécus en raison du manque de sommeil et de nourriture. Fayyad a été torturé plus d’une fois.

Nader Asaliya, un autre Palestinien libéré, est aveugle. « Ils nous ont traités de manière inhumaine dans les prisons et nous ont traités comme des chiens. Nous avons été soumis à toutes sortes de tortures, à la faim et à l’humiliation », a-t-il déploré.

‘Israël’ a déjà libéré des dizaines de Palestiniens, dont le directeur de l’hôpital al-Shifa de la ville de Gaza, qui est l’un des principaux hôpitaux de la bande assiégée.

Les Palestiniens libérés et les avocats spécialistes en droits de l’homme ont fait part des témoignages absolument troublants sur les pires formes de torture et de mauvais traitements infligés par les militaires israéliens depuis octobre 2023. Des images et des vidéos ont confirmé le comportement barbare des soldats israéliens avec des détenus palestiniens.

En Cisjordanie occupée, des cas similaires de torture ont déjà été documentés au cours de décennies d’hostilité israélienne.

À noter qu’au moins 18 Palestiniens sont morts dans les prisons israéliennes depuis octobre 2023.

Source: Avec PressTV