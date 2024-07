Les autorités pakistanaises ont qualifié « Israël » d’«État terroriste» et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de criminel de guerre au regard du droit international.

Selon les informations partagées samedi par le journal Dawn, Shahbaz Sharif, le conseiller aux affaires politiques du Premier ministre pakistanais, Rana Sanaullah, le ministre de l’Information et de la Radiodiffusion, Attaullah Tarar, et des représentants du parti Tehrik-e-Libbeyk Pakistan (TLP) ont tenu une conférence de presse commune à Islamabad, la capitale du pays.

Lors de cet exercice, les officiels pakistanais ont expliqué qu’avec un commun accord, après les manifestations en soutien Gaza, le gouvernement pakistanais a décidé de reconnaître officiellement le Premier ministre israélien comme un « terroriste » et d’inviter la communauté internationale à faire de même.

Le Pakistan assure notamment vouloir accélérer le soutien aux « victimes palestiniennes des atrocités israéliennes » en fournissant davantage d’aide humanitaire à Gaza.

Il a annoncé que plus de 1000 tonnes de nourriture et de médicaments seraient expédiées en Palestine d’ici le 31 juillet et que le gouvernement avait également accepté de fournir une assistance médicale au peuple palestinien et d’envoyer du personnel médical dans la région.

Par ailleurs, des dispositions seront prises pour permettre aux les blessés palestiniens de venir Pakistan pour y être soignés.

Sanaullah a qualifié Israël d’« État terroriste » et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de criminel de guerre au regard du droit international, et a déclaré que le Pakistan utiliserait tous les moyens possibles pour aider les Palestiniens et condamner Israël.

Exigeant que Netanyahou soit poursuivi, Sanaullah a ajouté, « Netanyahou est un terroriste et un auteur de crimes de guerre. Netanyahou est responsable des atrocités commises par Israël en Palestine. Nous le qualifions de terroriste et demandons à la communauté internationale de reconnaître le Premier ministre israélien Netanyahou comme un terroriste».

Un comité est formé pour identifier et boycotter les entreprises qui soutiennent Israël

« Nous boycotterons non seulement Israël, mais aussi tous les produits associés à Israël et les entreprises qui sont directement ou indirectement impliquées dans ces atrocités ou qui les aident », a insisté Sanaullah, annonçant qu’un comité avait été formé pour identifier les entreprises qui soutiennent financièrement les attaques d’Israël contre Gaza et pour interdire les produits de ces entreprises.

Il a appelé la communauté internationale à tenir Netanyahou responsable de ses actes et à le traduire en justice

Le TLP a mis fin à sa manifestation dans le quartier de Faizabad à Ravalpindi hier soir après avoir conclu un accord.

Sources : Agence Anadolu ; Réseau international.