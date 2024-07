Média de guerre de la Résistance islamique a de nouveau diffusé les images aériennes prises par le drone de reconnaissance al-Hodhod de la base israélienne aérienne Ramat David, située au nord de la Palestine occupée à 46 km de la frontière avec le Liban.

Dans la vidéo, Média de guerre précise que les images ont été prises le mardi 23 juillet. Elles comportent une observation précise de cette base aérienne également appelée Ezer Weizman. Son code militaire étant « Aile militaire numéro 1 », elle est la seule base militaire aérienne au nord.

C’est la 3eme mission de reconnaissance du drone du Hezbollah al-Hodhod qui avait dans les deux cas précédents apporté des images de bases et installations militaires dans la Galilée et le Golan.

Révélation d’un secret militaire : l’identité du commandant de la base

Alors que l’on peut voir qu’il a pu surveiller le bâtiment du QG de la base, Média de guerre a révélé que le commandant actuel de la base est le colonel Assaf Ished. Né le 1er décembre 1979, il a pris ses fonctions le 26/07/2022 après avoir occupé auparavant plusieurs postes de direction, dont celui de commandant de l’escadron 101, précise le texte qui accompagne les images.

Une source proche du Hezbollah a indiqué pour notre site que la révélation de l’identité du commandant de cette base est un exploit en soi car elle relève du secret militaire de l’armée d’occupation.

AL-Hodhod a presque tout vu et tout filmé

Les images rendues publiques montrent que le drone de reconnaissance a pu tout voir et tout filmer pour ce qui est des installations établies à la surface de la base.

Elle comprend plusieurs formations dans diverses spécialités aériennes dont les avions de combat, les hélicoptères de combat, les hélicoptères de transport et de secours, des hélicoptères de reconnaissance maritime, des systèmes de guerre électronique d’attaque, des formations fonctionnelles en action, dont :

Trois escadrons d’attaque dont The Valley 109, Scorpion 105, First fighter 101

L’escadron des renseignements Shadow Hunter 160

L’escadron Within the Valley 193

L’escadron de la guerre électronique 157

4 escadrons d’état-major pour des missions de services de soutien, de maintenance et de gestion

Toujours selon les explications fournies par la vidéo, le drone de la résistance a surveillé les garages n°13 et 15, les réservoirs de carburant des avions, l’escadron de commande 109, un dôme de communications, des plates-formes du Dôme de fer et des dépôts de munitions, en plus de la piste 17/09, et du Service de maintenance de l’escadron 109.

Il a également pris en image le parc à munitions militaire, le garage n° 9 et l’escadron de commande 157, en plus des hangars de cet escadron l’escadron de commande 105 et le garage n°17, 2, et 4. Et des garages non fortifiés appartenant à l’Escadron 101, en plus du commandement des Escadrons 101 et 160.

Les images comprennent également le garage n°5, le dôme radar de navigation aérienne et la section technique de l’escadron 193.

Les scènes spéciales que le drone al-Hodhod a ramenées avec lui comprennent les images des quartiers des officiers, du bâtiment fortifié du commandement de la base, du centre de commandement et de contrôle, du service de maintenance des moteurs, de l’école d’aviation, des hangars d’inspection des avions F-15, du commandement de l’escadron de maintenance, du commandement de l’escadron d’hélicoptères 193, en plus que celles du parc des hélicoptères de combat Apache et de la tour de contrôle principale.

La Résistance islamique a aussi présenté des scènes nocturnes précédentes de la base, qui montrent les points d’intersection des pistes et du parc d’hélicoptères de combat.

Les scènes fournissent également une observation des hélicoptères de reconnaissance maritime Panther, des capsules de carburant pour les avions de chasse, des réservoirs de carburant pour avions et des avions de transport aérien C130.

Média de guerre a conclu les images de la vidéo avec les mots suivants : « Plus faible qu’une toile d’araignée ». Une phrase que le secrétaire général du Hezbollah avait lancé en mai 2000, lors du festival de victoire célébrant le retrait israélien du sud du Liban.

Le Hodhod a franchi les mesures de sécurité en alerte maximale

Selon la source proche du Hezbollah précitée, l’une des spécificités de ces images est qu’elles ont été prises la veille, le mardi 23 juillet.

C’est aussi la première fois dans l’histoire de l’entité sioniste que des avions violent l’espace aérien d’une base aérienne principale.

Le timing de sa diffusion n’est pas fortuit, insiste-t-il. Il intervient alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu doit prononcer un discours ce mercredi devant le congrès américain « pour se targuer de ses réalisations militaires ».

L’opération de reconnaissance et la diffusion des images interviennent aussi après l’attaque israélienne contre le port yéménite d’al-Hodeïda, au moment où les différentes unités de l’armée israélienne sont en état d’alerte maximale par crainte d’une riposte des forces armées de Sanaa.

Ce qui n’a pas empêché le drone de les franchir sans être détecté et de passer inaperçu.

Toujours selon la source proche du Hezbollah, ces images veulent adresser un message à l’ennemi israélien selon lequel si ce drone de reconnaissance peut atteindre les zones les plus sensibles sans être détecté, des drones armés peuvent faire de même.

Colonel Chéhadé : la sécurité israélienne compromise

Lors d’un entretien avec la télévision al-Manar, l’expert militaire libanais le colonel Mounir Chéhadé a affirmé que l’élément le plus important dans la vidéo est « le mot hier », et le fait que le drone ait pu passer de travers de tout le dispositif sécuritaire dont « il dispose trois cordons pour son espace aérien », selon lui.

« Tous les endroits qui ont été filmés figurent dans la banque de cibles de la résistance et il suffit d’appuyer sur le bouton pour que les missiles soient tirés ».

Et de conclure : « Quelque soient les mesures prises par Israël et les mesures de précaution, nous avons un appareil, al-Hodhod qui pénètre dans l’espace aérien d’une base militaire dans le front nord, une base stratégique, et qui filme ce qu’il veut. Ce qui veut dire que la sécurité israélienne est compromise quoiqu’ils fassent ».

Pour ne pas faire peur aux oiseaux migrateurs

Du côté des médias israéliens, le Maariv a constaté qu’aucune alerte n’a été donnée lorsque le drone a survolé cette région.

Le correspondant de la Radio du sud a estimé que « les scènes du Hezbollah montrent la faiblesse d’Israël et constituent une honte pour les Israéliens. »

Un Israélien a commenté sur sa page X non sans ironie : « il semble que l’appareil du Hezbollah n’a pas été intercepté pour ne pas faire peur aux oiseaux migrateurs».

Source: Al-Manar