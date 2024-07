Les réactions arabes, islamiques et internationales se sont poursuivies pour dénoncer l’agression israélienne qui a visé, mardi soir, la banlieue sud de Beyrouth, faisant deux martyrs civils et des blessés.

Damas : L’attaque israélienne intervient après le crime de l’occupation à Majdal Shams

Le ministère syrien des Affaires étrangères a condamné « l’attaque flagrante d’Israël contre la souveraineté du Liban et la violation flagrante du droit international », qui survient après le « crime odieux de l’occupation dans la ville de Majdal Shams dans le Golan syrien occupé ».

Il a souligné, dans un communiqué, que l’occupation israélienne « continue de créer des prétextes pour sa politique d’escalade et d’expansion de l’agression dans la région ».

Damas a exprimé sa pleine solidarité avec le Liban et sa position aux côtés du peuple libanais face à l’agression dont il est victime.

Iran : L’occupation porte la responsabilité de l’aggravation des tensions dans la région

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré que l’agression israélienne est « une violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Liban et de toutes les lois internationales », soulignant que l’occupation porte « la responsabilité de l’expansion de la crise et des tensions dans la région ».

Il a souligné que l’agression ne dissuadera pas la résistance au Liban « ni ne la dissuadera de poursuivre sur la voie du soutien au peuple palestinien et de la fermeté face à l’entité raciste israélienne », et a renouvelé « le droit du Liban, de son gouvernement, de son armée et la résistance, pour répondre à l’agression israélienne ».

L’ambassade iranienne à Beyrouth a condamné l’agression israélienne, la qualifiant de « pécheresse et lâche ». Dans un communiqué, elle a condamné « dans les termes les plus fermes l’agression israélienne qui a visé la banlieue sud de Beyrouth et coûté la vie à un certain nombre de martyrs et de blessés ».

Yémen : Washington est partenaire à part entière du crime

Le ministère des Affaires étrangères du gouvernement intérimaire de Sanaa a condamné l’agression israélienne, la dangereuse escalade et la violation flagrante du droit international et de la souveraineté du Liban.

Il a déclaré dans un communiqué : « Les États-Unis d’Amérique sont un partenaire dans cette agression, à travers leur soutien illimité à cette entité usurpatrice ».

Il a mis en garde l’occupation contre le franchissement de « lignes rouges et l’entraînement de la région vers des conséquences indésirables », soulignant « le droit des Libanais à se défendre et à répondre à l’agression israélienne, selon le niveau qu’il juge approprié et dissuasif ».

Le bureau politique d’Ansarullah a condamné l’attaque israélienne, soulignant « qu’elle a eu lieu après le retour du criminel de guerre Netanyahu des États-Unis et des applaudissements éhontés du parti au Congrès », et a ajouté que « Washington est un partenaire à part entière dans ce crime ».

Le Bureau politique d’Ansarullah a affirmé sa pleine solidarité avec le Liban et sa résistance face à « l’arrogance sioniste », saluant le rôle du Hezbollah dans « le soutien du peuple palestinien et la victoire sur son oppression à la lumière de l’abandon des régimes arabes ».

Il a renouvelé l’alliance avec la Palestine et son peuple, et a affirmé que « le soutien à notre peuple et à nos forces armées ne cessera pas tant que l’agression et l’orgie sionistes à Gaza ne cesseront pas ».

Le mouvement Ansarullah a présenté ses condoléances aux familles des martyrs et des blessés de la banlieue, et a appelé à un prompt rétablissement des blessés.

De son côté, l’Association des savants yéménites a condamné l’agression israélienne et déclaré sa solidarité avec le Liban, son peuple et sa résistance, soulignant que l’agression « n’aurait pas eu lieu sans le feu vert des États-Unis soutenant tous les crimes et massacres de l’ennemi sioniste ».

Elle a affirmé, dans un communiqué, « le droit et la légitimité de répondre à l’ennemi sioniste, de le dissuader et d’escalader face à son arrogance ». Elle a souligné « l’importance de renforcer l’unité des arènes et des fronts de soutien, ainsi que de renforcer les options de réponse et de dissuasion de l’axe du jihad et de la résistance ».

Il a soutenu les frappes et le ciblage des bases, des navires américains « parce que les États-Unis sont le partenaire de l’entité usurpatrice », et a appelé « le peuple libre de la nation et ses moudjahidines à se mobiliser, à se mobiliser de manière générale , et soyez prêt dans tous les domaines d’escalade et de confrontation ».

Un membre du Conseil politique suprême du Yémen, Mohammad Ali Al-Houthi, a condamné l’attaque israélienne et a déclaré sa pleine solidarité avec la Résistance islamique au Liban et en République libanaise.

Al-Houthi a affirmé : « Ce que l’entité sioniste a fait, c’est la confusion et l’insistance sur le terrorisme en ciblant des lieux civils », ajoutant « qu’il a mal calculé, et la détermination des hommes du jihad ne sera pas affaiblie par le crime d’un ennemi tremblant. »

Irak : L’agression est une tentative ratée de dissimuler les défaites de l’ennemi sur différents fronts

Le secrétaire général de l’organisation irakienne Badr, Hadi Al-Amiri, a exprimé sa condamnation totale de l’agression israélienne. Il a souligné que ces pratiques agressives « sont des tentatives ratées par lesquelles l’ennemi cherche à dissimuler ses défaites majeures sur différents fronts ».

Il a renouvelé son plein soutien aux forces de résistance face à l’agression israélienne et aux partis qui la soutiennent, soulignant « l’approche de la résistance dans la défense de la vérité, de la justice et de la dignité ».

Le mouvement irakien Al-Nujaba a déclaré : « Le ciblage injustifié par les sionistes de la banlieue sud du Liban est une agression flagrante, une violation flagrante et une autre folie que les sionistes regretteront », ajoutant que « l’occupation via l’incident de Majdal Al-Shams est une tentative lamentable de sa part d’élargir son cercle de crimes et de dissimuler ses meurtres d’enfants et de civils à Gaza ».

Le mouvement a annoncé dans un communiqué sa disponibilité, sa position et son plein soutien au Hezbollah, notant que « la résistance islamique en Irak continue de cibler l’entité sioniste-américaine dans le soutien et la victoire de notre peuple en Palestine occupée ».

Le chef du mouvement Al-Hikmah en Irak, Ammar Al-Hakim, a souligné que « la persistance de cette entité dans sa criminalité et son insistance à violer la souveraineté des pays indépendants nécessitent une position internationale ferme pour la dissuader ».

Russie : l’attaque israélienne constitue une violation flagrante du droit international

Le ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé l’attaque israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth, la considérant comme une « violation flagrante du droit international ».

Mardi soir, l’occupation israélienne a lancé une attaque visant la banlieue sud de Beyrouth, qui a fait des martyrs et des blessés.

