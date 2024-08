Le porte-parole officiel des Brigades al-Qassam – la branche militaire du Mouvement de résistance islamique Hamas, Abou Ubaida, a annoncé que « les brigades prêtent allégeance au commandant moudjahid Yahya Sinwar.

Abou Ubaida a affirmé, dans un message via son compte sur l’application Telegram : « Le mouvement se déclare pleinement prêt à mettre en œuvre ses décisions, et estime que sa nomination à la tête du mouvement pour succéder à notre leader martyr, le Moujahed Ismail Haniyeh, est une preuve de la vitalité, de la cohésion et de la force du mouvement ».

La nomination de Sinwar intervient après que Haniyeh est tombé en martyri dans une agression israélienne qui a visé la capitale iranienne, Téhéran, il y a une semaine, lors d’une visite qu’il avait effectuée en Iran afin de participer à la cérémonie d’investiture du nouveau président iranien, Masoud Pezeshkian.

Dans un communiqué, le mouvement Hamas a déclaré « qu’il a décidé de choisir Sinwar comme chef du bureau politique du mouvement, succédant au leader martyr Haniyeh, après des consultations et délibérations approfondies et étendues au sein des institutions dirigeantes du mouvement ».

Alors que le mouvement a exprimé sa confiance en Abou Ibrahim en tant que leader à un moment sensible et dans une situation locale, régionale et internationale complexe, Hamas a imploré Dieu de lui accorder le succès et de diriger ses pas, et d’écrire une victoire claire et décisive pour le peuple palestinien ».

Le Hamas a affirmé sa certitude que « Sinwar et ses frères à la tête du mouvement poursuivront la voie du commandant martyr Haniyeh et celle des dirigeants précédents, et préserveront leur héritage de jihad et de lutte, jusqu’à la libération et le retour ».

Source: Médias