Le Hezbollah a fermement condamné le massacre horrible commis par l’occupation israélienne dans l’école al-Tabi’ine dans le quartier d’Al-Daraj, au centre de la ville de Gaza, qui a coûté la vie à plus de 100 martyrs, à l’aube de ce samedi.

Dans son communiqué, le Hezbollah a déclaré : « ce que le gouvernement d’occupation a fait confirme qu’il poursuit la guerre de génocide qu’il mène contre le peuple palestinien et que son véritable choix est de tuer et de commettre des massacres. »

Et de poursuivre : « la perpétration de ce massacre par l’occupation révèle que le fait de parler d’un cessez-le-feu et de fixer de nouvelles dates pour les négociations n’est rien d’autre qu’un mensonge et une tromperie qui ne leurreront nullement le peuple palestinien, ses factions de résistance et les fronts de soutien ».

À cet égard, le Hezbollah a annoncé que la résistance à Gaza et ses fronts de soutien sont « de plus en plus convaincus de leur détermination à résister et à œuvrer de toutes leurs forces pour arrêter le massacre et empêcher l’ennemi d’atteindre ses objectifs déclarés et implicites ».

Le Hezbollah a appelé « tous les peuples libres du monde à condamner le massacre, à activer des mouvements et des manifestations contre le gouvernement d’occupation meurtrier et à lancer la plus grande campagne de solidarité renouvelée avec les enfants, les femmes et les hommes de Palestine, soumis aux massacres les plus horribles depuis plus de 10 mois. »

Et de conclure dans son communiqué en présentant « au peuple palestinien patient, opprimé et courageux ses plus sincères expressions de condoléances et de sympathie, souhaitant le rétablissement aux blessés »