Les moudjahidines de la Résistance islamique au Liban ont lancé une attaque aérienne avec une nuée de drones d’assaut sur le site de Khirbet Maar, ciblant les emplacements et les positions des officiers et soldats ennemis, et ont atteint leurs cibles avec précision.

La résistance a déclaré que cette opération intervient en soutien à notre peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance courageuse et honorable, et en réponse aux attaques de l’ennemi israélien contre les villages du sud et les maisons sûres, en particulier dans la ville d’Abbasiya ».

Ce matin à 9h10 heure locale , les moudjahidines de la Résistance islamique ont visé le site de Maayan Baruch via des obus d’artillerie. A 11h05 heure locale , les moudjahidines de la Résistance islamique ont ciblé avec des armes appropriées un point de positionnement des soldats ennemis israéliens sur le site d’Al-Malikiyah et l’ont touché directement.

Les médias militaires de la résistance ont diffusé des images d’opérations visant les sites d’Al-Summaqa, Al-Malikiyah et Ruwaisat Al-Alam, appartenant à l’armée israélienne ennemie.

Source: Médias