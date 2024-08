Plus de 100 colons extrémistes ont pris d’assaut, le jeudi 15 août, le village de Jit près de Qalqilya, au sud de Naplouse. Ils ont tué un jeune palestinien et incendié 4 maisons et 6 véhicules. Ils ont en outre jeté des cocktails Molotov et des pierres contre les habitants de ce village.

Le ministère palestinien de la Santé a fait état « d’un martyr et d’un blessé grièvement atteint à la poitrine par les balles des colons ».

Des sources palestiniennes ont rapporté que le martyr est le jeune Rashid Abdel Qader Sada (23 ans).

Ce décès porte à 633 le nombre de martyrs en Cisjordanie suite aux agression de l’armée d’occupation israélienne et des colons depuis le 7 octobre dernier.

La radio militaire israélienne a cité une source de sécurité disant que cette agression « s’est terminée sans arrestation, tandis qu’un nombre (non précisé) de Palestiniens ont été blessés suite à l’inhalation de gaz lacrymogènes tirés par l’armée (d’occupation). En plus de plusieurs voitures et maisons incendiées ».

ترجمة :أمين خلف الله

كان العبرية

مستوطنون يهود ملثمون أشعلوا النار في مركبات فلسطينية في قرية جيت بشمال الضفة المحتلة pic.twitter.com/LrLj9kLwEN — أمين خلف الله-Gaza Press (@Gazapres) August 15, 2024

الفيديو من قرية جيت في قلقيلية، المستوطنين فيها بحرقوا سيارات المواطنين واصابوا شاب اصابة خطيرة بصدره. pic.twitter.com/dCb8wgVIzR — أ (@uzisall) August 15, 2024

Les Palestiniens ont pour leur part indiqué que l’armée d’occupation israélienne avait assuré la protection des colons et empêché les véhicules de la protection civile (protection civile) d’entrer dans la localité de Jit.

Le Hamas dénonce cette agression et appelle à une Intifada en Cisjordanie

Le Hamas a dénoncé l’agression des colons israéliens contre la localité de Jit, au nord de la Cisjordanie.

Dans un communiqué, le Hamas a appelé les Palestiniens de Cisjordanie à « se soulever contre l’occupation ».

Et d’ajouter : « Nous pleurons l’héroïque martyr Rashid Sada, qui a été tué par les tirs des milices de colons dans le village de Jit, et nous affirmons que ce sang innocent constituera une malédiction pour l’occupation. »

Le Hamas a en outre indiqué que l’agression contre la localité de Jit est une preuve concluante de l’approche israélienne et de ses plans d’extermination contre les terres et la population de la Cisjordanie.

Cette agression intervient alors qu’Israël mène, avec le soutien des USA, une guerre dévastatrice contre Gaza qui a fait plus de 132 000 martyrs et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus de 10 000 disparus.