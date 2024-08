La Résistance islamique en Irak a annoncé avoir attaqué par drone une cible vitale à Haïfa, dans les territoires palestiniens occupés.

La résistance irakienne a affirmé que « cette opération a eu lieu hier soir, lundi, et s’inscrit dans la continuité de sa démarche de résistance à l’occupation, de soutien à Gaza et de réponse aux massacres commis par l’entité usurpatrice contre des civils palestiniens, notamment des enfants, des femmes et des personnes âgées ».

Il a souligné « la poursuite de la destruction des bastions ennemis à un rythme croissant ».

La semaine dernière, la Résistance islamique en Irak a annoncé avoir attaqué une cible vitale à Umm al-Rashrash (Eilat) à l’aide de drones. Elle a été précédée d’une frappe sur une cible militaire dans le Golan syrien occupé.

Il y a quelques jours, le responsable de la sécurité des Brigades irakiennes du Hezbollah irakien, Abu Ali Al-Askari, a affirmé « qu’il n’y a aucun engagement à mettre fin aux opérations contre les forces d’occupation américaines en Irak ».

Il a réitéré « sa position selon laquelle la guerre génocidaire dans la bande de Gaza, qui dure depuis plus de 10 mois et qui est menée par l’occupation israélienne, est principalement causée par l’implication des États-Unis d’Amérique et de la Grande-Bretagne dans leur soutien illimité à l’entité occupante, militairement et politiquement », soulignant que « leur présence et leur ingérence malveillante en Irak constituent une menace pour le pays et ses convictions ».

La Coordination de la Résistance irakienne a précédemment averti qu’elle n’est liée par aucune restriction de réponse si les forces d’occupation américaines étaient impliquées, une fois de plus, dans des attaques contre le peuple irakien ou dans l’exploitation de son espace aérien pour mener des attaques contre la République islamique de l’Iran », soulignant que « sa réponse à ce moment-là ne sera pas limitée par des lignes rouges ».

Source: Médias