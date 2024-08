L’ambassadeur et représentant permanent de l’Iran auprès de l’Office des Nations unies à Genève, Ali Bahreïni, a appelé la communauté internationale à œuvrer pour mettre fin aux essais nucléaires et éliminer les armes atomiques.

« Les essais nucléaires constituent une menace pour notre planète et les générations futures », a-t-il déclaré le 29 août, dans un post sur X.

« À l’occasion de la Journée internationale contre les essais nucléaires, engageons-nous à protéger notre monde en plaidant pour l’arrêt complet des essais nucléaires et l’élimination totale des armes nucléaires », a-t-il soutenu.

« Chaque explosion nucléaire est un pas en arrière dans le cheminement vers un monde sans armes nucléaires. Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin d’un engagement mondial en faveur de l’élimination complète des armes nucléaires », a-t-il écrit dans un autre post sur X en persan.

En 2009, l’Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 29 août Journée internationale contre les essais nucléaires en adoptant à l’unanimité la résolution 64/35.

Le document appelle à une sensibilisation et une éducation accrues « sur les effets des explosions expérimentales d’armes nucléaires ou de toute autre explosion nucléaire et sur la nécessité de leur cessation comme l’un des moyens d’atteindre l’objectif d’un monde sans armes nucléaires ».

À noter que les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir utilisé des armes nucléaires en temps de guerre.

Le 6 août 1945, ils ont largué la première bombe atomique au monde sur la ville japonaise d’Hiroshima ; des dizaines de milliers de personnes ont été tuées d’un coup dans cette ville.

Trois jours plus tard, ils ont largué une deuxième bombe sur Nagasaki, tuant 70 000 autres personnes. Elle a rasé et brûlé environ 70 % de tous les bâtiments et a causé environ 140 000 décès à la fin de 1945, ainsi qu’une augmentation des taux de cancer et de maladies chroniques parmi les survivants.

Source: Press TV