La Résistance islamique au Liban a poursuivi ce Mardi, des opérations visant les positions d’occupation israéliennes et les rassemblements de ses soldats, en soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à sa vaillante et honorable résistance.

Les moudjahidines du Hezbollah ont ciblé une force de renseignement militaire israélienne à proximité du site Al-Rahib avec des obus d’artillerie, la touchant directement.

Dans un communiqué , Mardi, la Résistance islamique a expliqué que « ses moujahidines ont pris pour cible les forces de renseignement israéliennes après les avoir suivies et surveillées à proximité du site militaire ».

En réponse aux attaques de l’ennemi israélien contre des villages et des maisons dans le sud du Liban, les combattants de la Résistance islamique , équipés d’armes appropriées, ont pris pour cible un bâtiment utilisé par les soldats d’occupation dans la colonie Al-Manara, et l’ont touché directement, provoquant un incendie et causant des victimes confirmées.

La Résistance islamique a ciblé un déploiement de soldats d’occupation israéliens à proximité du site Al-Sammaqa dans les collines libanaises occupées de Kafr Shuba, avec des armes appropriées, et l’ont directement touché.

La Résistance islamique a détruit le matériel d’espionnage des sites Al-Raheb, Al-Jardah et Al-Asi après les avoir ciblés avec des armes appropriées, confirmant leur destruction.

Le correspondant d’Al-Manar au sud du Liban a rapporté que « des tirs nourris ont été tirés depuis le Liban vers une position israélienne en Galilée occidentale, tandis que les médias israéliens ont rapporté que « deux missiles sont tombés près de la colonie Avivim dans le nord de la Palestine occupée, provoquant un incendie.

Parallèlement, le Conseil régional de la Haute Galilée, dans le nord de la Palestine occupée, a appelé les habitants des colonies de Doviv et Avivim, proches de la frontière avec le Liban, à rester près des refuges fortifiés et à ne pas se rassembler ».

Alors que l’occupation poursuit son agression contre les villes et villages du sud, le ministère libanais de la Santé a annoncé, pour sa part, qu’un citoyen libanais a été blessé par des balles des forces d’occupation sur la route menant à la ville frontalière de Khiam avec la Palestine occupée.

Notre correspondant a affirmé que des chasseurs israéliens ont effectué des raids sur la ville frontalière de Markaba et les hauteurs de Jabal al-Rayhan.

Source: Médias