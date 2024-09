Le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Al-Safadi a estimé que « toute tentative de déplacer des Palestiniens de Cisjordanie vers la Jordanie sera considérée comme une déclaration de guerre ».

Al-Safadi a expliqué lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue allemande Annalena Baerbock que « le moment est venu pour l’Allemagne de prendre des mesures concrètes aux niveaux international et humanitaire en imposant des sanctions à Israël ».

Al-Safadi a indiqué que « la Jordanie ne compte envoyer pas ses forces pour devenir la cible d’un conflit qui n’a pas encore été résolu », appelant « à rechercher les racines de la paix plutôt que l’escalade. Il a ajouté que « si le soutien est interrompu et que l’approvisionnement en électricité des camps de réfugiés s’arrête, la Jordanie ne serait pas en mesure de fournir de l’électricité à ces camps ».

Al-Safadi a souligné « le rôle pionnier de l’Allemagne dans la promotion de l’application du droit international et humanitaire », notant que « les valeurs et la position allemandes exigent que l’Allemagne prenne des mesures claires pour imposer des sanctions au gouvernement israélien et aux responsables qui propagent une culture de haine et incitent à la violence , et justifier le meurtre de personnes innocentes, ce qui conduit à une escalade de la situation dans la région ».

Al-Safadi a exhorté l’Allemagne « à prendre des mesures conformes à ses positions historiques et au droit international, et à imposer des sanctions à Israël , sachant que le Premier ministre ennemi, Benjamin Netanyahu, n’a pas répondu aux appels du Conseil de sécurité, ni de l’Assemblée générale encore moins de la Cour internationale de Justice ».

Al-Safadi a conclu que « l’escalade se poursuivra si Netanyahu n’assume pas la responsabilité de ses actions qui détruisent le présent et l’avenir de la région ».

Source: Médias