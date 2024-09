Les Brigades Al-Qods – la branche militaire du Mouvement du Jihad islamique – ont déployé « un groupe de moudjahidines issu des formations de Cisjordanie, qui se sont levés dans la bataille dite de la Terreur des camps, qui intervient dans le contexte du Déluge d’Al-Aqsa ».

Dans un communiqué publié par les médias militaires, les Brigades Al-Qods ont souligné le rôle fondamental du peuple de Cisjordanie « dans la résistance et la lutte face aux forces d’occupation », notant que « l’interdépendance entre le nord et le sud de la Cisjordanie, confirmé par les événements de cette bataille, a contrecarré les tentatives de l’ennemi de semer la division au sein du peuple ».

Les Brigades Al-Qods ont indiqué que « la résistance palestinienne, à travers toutes ses factions, continue de défendre les camps de Cisjordanie et ses villes, et l’unité de terrain qui a prévalu durant la bataille de la Terreur des camps restera un point de départ fondamental pour l’action de résistance en Cisjordanie », ajoutant que « le sang versé en Cisjordanie est une extension du sang qui coule sur la bande de Gaza, et traduit l’unité du peuple palestinien qui fait face aux tentatives les plus dures de le déraciner de sa terre ».

Les Brigades Al-Qods ont rassuré le peuple palestinien sur le fait que « la résistance en Cisjordanie se porte bien voire l’ennemi sera etonné des surprises qu’il rencontrera dans toute confrontation future ».

Samedi, les Brigades Al-Qods ont affirmé que « la résistance en Cisjordanie a entamée une nouvelle phase dans la fabrication et la production d’engins explosifs, et l’ennemi sera surpris de leur impact sur le terrain ».

Les Brigades Al-Qods ont noté : « L’un des plus importants facteurs de fermeté dans la lutte contre l’occupation est que notre peuple est conscient de l’importance de la présence d’armes et de formations militaires et de leur rôle dans la défense de la terre et des lieux saints, sans lequel l’ennemi se serait emparé de notre terre et de notre honneur ».

Source: Médias