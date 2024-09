Le chef du bureau exécutif du Hezbollah sayed Hachem Safieddine a assuré que l’opération Déluge d’al-Aqsa a ébranlé le projet sioniste et déséquilibré ses dirigeants.

« Les héros combattants infligent une grosse défaite à l’ennemi en avortant ses objectifs. La résistance restera présente en Palestine en dépit de tous les massacres sanguinaires commis par Netanyahu », a-t-il ajouté lors d’une cérémonie organisée pour célèbre les 40 jours du martyre du commandant jihadique de la Résistance islamique Fouad Choukor, tué dans un raid israélien sur la banlieue sud fin juillet.

Selon sayed Safieddine, « Netanyahu n’a pas de vision claire vers où les choses vont se stabiliser ce qui est le signe de sa confusion ».

Après avoir salué l’opération de résistance du Jordanien Maher al-Jazi, lorsqu’il a tué le dimanche dernier, trois gardes-frontières sur le check-point d’al-Karameh, en soutien à Gaza, estimant qu’elle est « le signe que l’esprit de la résistance est toujours présent dans notre monde arabe », il a assuré que l’action de la résistance libanaise « assène un coup sur la tête des sionistes car elle les prive de la sécurité et ôte la stabilité à leur projet ».

« Les Israéliens reviennent à des stratégies vides et ce qu’ils réalisent comme destructions, menaces et attentats ne rétablira pas la sécurité et l’apaisement aux colons du nord rappelant que l’unique solution demeure l’arrêt de l’offensive contre la bande de Gaza ».

Evoquant la riposte de la Résistance islamique a l’assassinat de Fouad Choukor, « Journée d’al-Arabaïn », il a assuré que les informations du Hezbollah assurent que les drones ont atteint leurs cibles sur l’unité 8200.

Ci-dessous, des images exclusives du commandant de la résistance le chef martyr Fouad Choukor

Source: Média