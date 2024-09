Lundi, les médias militaires yéménites ont diffusé des images documentant le lancement du missile balistique hypersonique, qui a frappé une cible militaire à Jaffa occupée, à Tel Aviv, dimanche 15 septembre.

Une vidéo montre le missile balistique hypersonique, baptisé Palestine 2, lancé vers les territoires palestiniens occupés.

Les forces armées yéménites ont expliqué les caractéristiques du missile Palestine 2, affirmant que « sa portée est de 2 150 km, sa vitesse atteint 16 Mach (soit 16 fois plus rapide que la vitesse du son) et qu’il jouit d’une grande capacité de manœuvre pour dépasser les systèmes de défense aérienne les plus récents et les plus puissants au monde, y compris le système de défense anti-missiles israélien Dôme de fer ».

Les forces armées yéménites ont affirmé que « le missile est de fabrication yéménite et qu’il est doté d’une technologie furtive, révélant « qu’il fonctionne à l’aide de combustible solide en deux étapes ».

Pour rappel, le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé dimanche que la force de missiles des forces armées yéménites a frappé une cible militaire israélienne dans la région de Jaffa, à Tel Aviv, en Palestine occupée.

Saree a révélé que l’opération a été menée à l’aide d’un nouveau missile balistique hypersonique, confirmant le succès du missile à atteindre ses cibles et l’échec des défenses de l’occupation à l’intercepter, car il a parcouru une distance estimée à 2 040 km, dans un rayon de 2 040 km en 11 minutes et demie.

Il a expliqué que « cette opération s’inscrit dans le cadre de la cinquième étape de l’escalade », soulignant que « les obstacles géographiques, l’agression américano-britannique et les systèmes de surveillance, d’espionnage n’empêcheront pas le Yémen d’accomplir ses engagements religieux, moraux et son devoir humanitaire, dans le soutien du peuple palestinien.

Source: Médias