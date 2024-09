Le président iranien Masoud Pezeshkian a affirmé que « les missiles que possèdent les Yéménites sont le résultat de leurs efforts » et que « le missile utilisé lors de l’attaque d’hier n’existe pas en Iran ».

Les propos de Bezeshkian ont été prononcés lors de sa première conférence de presse depuis son élection à la présidence, qui coïncide avec la Semaine de l’unité islamique.

Renforcer les relations dans toutes les directions

Pezeshkian a souligné « l’importance du renforcement des relations entre les pays islamiques à différents niveaux, parallèlement à l’appel à l’abolition des frontières entre les pays voisins, et ce dans le cadre de l’appel à l’unité entre les musulmans ».

Le président iranien a déclaré que « les relations avec la Chine et la Russie sont excellentes », indiquant « son soutien à la mise en œuvre de l’accord de 25 ans avec la Chine et du renforcement de la relation stratégique avec la Chine ».

En réponse à une question des journalistes, Pezeshkian a affirmé que « la médiation de la Chine entre l’Iran et l’Arabie saoudite est une étape importante pour améliorer la solidarité dans la région », notant « la nécessité d’échanger des visites avec l’Arabie saoudite et saluant tout rapprochement avec elle ».

Pezeshkian a annoncé « qu’il a invité le prince héritier saoudien à se rendre à Téhéran et qu’il se rendrait en Arabie saoudite si l’occasion se présentait ».

Il a souligné les efforts visant à améliorer les relations avec l’Égypte et la Jordanie, indiquant « qu’il n’y a aucune réserve de la part de l’Iran concernant la reprise des relations avec le Caire, ajoutant : » Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir ».

Concernant la relation avec l’Irak, Pezeshkian a déclaré : « Les frontières entre l’Iran et l’Irak sont des frontières géographiques et nous ne sommes pas des ennemis »,notant que « ce sont les États-Unis qui sont venus semer la division entre nous ».

Pezeshkian a ajouté que « la Turquie est un pays frère et proche et les relations doivent être excellentes surtout les relations économiques qui doivent être renforcées », indiquant « qu’il se rendra en Turquie et invitera des responsables turcs à se rendre en Iran ».

Nous renforçons nos capacités pour nous protéger et protéger la région

Pezeshkian a déclaré que « l’objectif de l’entité occupante concernant l’assassinat du commandant Ismail Haniyeh à Téhéran était d’entraîner l’Iran dans une guerre régionale », soulignant que « l’Iran se réserve le droit de répondre, par la méthode et le moment appropriés ».

Il a confirmé que « l’Iran possède des armes hypersoniques et des satellites », niant en revanche avoir envoyé des missiles aux Yéménites, soulignant « qu’ils possèdent la technologie nécessaire pour produire des missiles de haute-précision ».

Le président iranien a affirmé « le droit de son pays à posséder une force de dissuasion contre l’ennemi », soulignant « que l’Iran n’a jamais déclenché de guerres et qu’il doit renforcer ses capacités pour se protéger et protéger la région ».

Pezeshkian a poursuivi : « Les droits de l’homme sont en danger et nous coordonnons avec nos amis pour affronter Israël, qui tue des femmes et des enfants dans la bande de Gaza ».

Union sous la bannière du guide suprême de la révolution islamique

Pezeshkian a affirmé « la nécessité d’améliorer les accords avec les pays étrangers, afin de résoudre les problèmes internes et externes, espérant résoudre le problème des transferts bancaires afin d’ouvrir le pays aux investissements étrangers ».

Et d’ajouter : » nous ne cherchons pas à posséder des armes nucléaires, mais nous sommes confrontés aux menaces de l’Amérique et de l’Europe. Ce n’est pas nous qui imposons des sanctions et établissons des bases militaires à proximité de leur pays, mais ce sont eux qui ont imposé des sanctions et établissent des bases militaires à proximité de notre pays », ajoutant, « les responsables américains doivent adhérer à ce qu’ils ont signé dans l’accord nucléaire, avant tout dialogue. Nous n’engagerons pas de négociations directes avec les États-Unis à moins qu’ils ne prouvent en pratique qu’ils ne sont pas hostiles à Téhéran. Nous ne voulons rompre nos relations avec aucun pays, mais nous rejetons les menaces et l’arrogance. Et donc, les États-Unis doivent d’abord prouver leurs bonnes intentions ».

Et de souligner : » Nous sommes attachés et nous respectons tous les accords que nous signons ».

Concernant les affaires intérieures, il a appelé à l’unité sous la bannière du guide suprême de la révolution islamique, soulignant « la nécessité de bénéficier des expériences de chacun, même s’il est opposant ».

Il a déclaré : « Nous devons adopter plus de transparence au sein du ministère des Finances afin de lutter contre la corruption, et nous devons moderniser les infrastructures dans les différentes villes du pays ».

Pezeshkian a estimé « qu’après avoir étudié la question de la réforme de la justice éducative, il a été décidé de parvenir à un langage commun à cet égard », notant « qu’il est inacceptable de voir une différence entre les étudiants des zones pauvres et les étudiants des zones riches ».

Source: Médias