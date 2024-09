Le journal israélien Yedioth Ahronoth a mis en garde « contre un piège mortel préparé par le Hezbollah à l’égard de l’armée israélienne en cas d’incursion terrestre contre le Liban ».

Cela survient après que l’armée d’occupation a annoncé qu’elle était prête à lancer une éventuelle attaque terrestre sur le Liban et a convoqué deux brigades de réserve pour mener à bien des missions opérationnelles sur le front nord ».

Le journal Yedioth Ahronoth a affirmé que « malgré le transfert des forces régulières et de réserve de l’armée israélienne vers la frontière nord, y compris la 98e division, il n’y a pas de préparation immédiate pour une incursion terrestre au Liban ».

Dans le même temps, la majorité des hauts dirigeants estiment « qu’ Israël a commis une erreur tragique et amère en ce qui concerne l’incursion terrestre au Liban à deux reprises, en 1982 et 2006, et qu’il ne doit pas y entrer à nouveau ».

Le journal a expliqué que « le comportement d’Israël aujourd’hui est similaire à son comportement au début de la guerre de 2006, lorsqu’il croyait pouvoir vaincre le Hezbollah grâce à la puissance aérienne et sans invasion terrestre ».

Et de conclure : « Lorsque cela a échoué et que le Hezbollah a continué à tirer sur les villes et villages d’Israël, Israël a été contraint d’occuper le Liban, une invasion et une guerre qui n’ont atteint aucun de ses objectifs ».

