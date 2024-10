La Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a annoncé avoir affronté ce mercredi à l’aube une force d’infanterie israélienne qui tentait d’infiltrer dans la localité d’Odeyssé, à partir de Khallet al-Mahafer.

Elle a précisé, dans un communiqué, que ses combattants « se sont affrontés avec les forces d’occupation israéliennes, leur infligeant des pertes et les contraignant à battre en retraite ».

Le Hezbollah a mené une embuscade élaborée contre un groupe de soldats d’occupation d’élite qui se préparaient à s’y infiltrer depuis Odeyssé et Kfar Kila, dans le cadre de la première tentative des forces d’occupation israéliennes d’infiltrer le sud du Liban. Leurs cris ont été entendus à la frontière.

Les médias israéliens ont rapporté que « des dizaines de membres des forces d’élite de l’armée d’occupation ont été tués et blessés ». Il ont fait état de 4 soldats tués et de 19 autres blessés .

Les médias israéliens ont évoqué « une puissance de feu massive lancée par le Hezbollah vers les forces armées et d’un violent échange de tirs entre la force Radwan (force d’élite du Hezbollah) et les forces israéliennes à la frontière, coïncidant avec l’embuscade Odeyssé». Ils ont qualifié « de très difficile» l’événement survenu ce matin à la frontière nord.

Les hôpitaux Rambam à Haïfa et Ziv à Safed ont pour leur part signalé un « grand nombre de victimes » dans le nord et l’atterrissage d’hélicoptères militaires transportant des soldats blessés à la frontière libanaise, toujours selon les médias israéliens.

La Résistance a également annoncé, ce mercredi, dans deux déclarations distinctes, que ses combattants ont ciblé un rassemblement des forces ennemies israéliennes dans la caserne de Shomera avec des salves de missiles qui ont atteint leur cible.

Ils ont ciblé une importante force d’infanterie dans la colonie de Miskav Am avec des missiles et des armes d’artillerie, réalisant des pertes confirmées et précises.

De même, la résistance a annoncé qu’à 7h30 ce matin, elle a visé un rassemblement des forces d’occupation israéliennes ainsi que ses positions d’artillerie au sud de la colonie de Kiryat Shmona avec des barrages de missiles qui ont atteint leur cible.

Toujours ce mercredi à 9h30, la Résistance islamique a visé un rassemblement des forces israéliennes dans la colonie Avivim, ainsi qu’un autre rassemblement dans la caserne Avivim, avec deux grandes volées de missiles.

La Résistance islamique a aussi annoncé avoir bombardé, ce matin, un groupe de colonies au nord de la ville de Haïfa avec une grande salve de missiles, ainsi qu’un attroupement des forces d’occupation dans la colonie d’Admit.

Et puis au moment où les opérations de la Résistance se poursuivent contre les sites de l’occupation et les colonies dans les territoires palestiniens, les médias israéliens ont confirmé le retentissement des sirènes dans les colonies de Chtoula en Galilée occidentale, à Zarit, Shomera, Even Menachem et à Kiryat Shmona et ses environs.