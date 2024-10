Le président iranien Masoud Pezeshkian a affirmé que « si l’entité d’occupation israélienne voulait répondre à l’opération Waad Sadiq 2, la réponse de l’Iran serait plus forte et plus sévère qu’auparavant ».

Il a souligné mercredi depuis le Qatar que « les États-Unis et les pays européens ont demandé à l’Iran d’ajourner sa réponse à l’assassinat du martyr Ismail Haniyeh, afin de donner une opportunité aux négociations ».

Pezeshkian a déclaré que « Téhéran a été patient quant à réponse afin d’apporter la paix, mais qu’au lieu de mettre fin aux massacres, Israël a accru ses crimes à Gaza et au Liban, alors nous avons répondu ».

Pezeshkian a expliqué que « déstabiliser la sécurité de la région n’est ni dans l’intérêt des Européens ni dans celui des Etats-Unis ».

Le président iranien a noté que son pays « ne cherche pas du tout la guerre », mais « nous cherchons la paix et la tranquillité », estimant que « la sécurité de la région est la sécurité des musulmans ».

Vice-président iranien : Nous avons montré que nous réagissons avec fermeté

Pour sa part, le vice-président iranien Mohammad Reza Arif a déclaré : « Nous espérons que l’entité sioniste tirera les leçons de la réponse de l’Iran et cessera de nous nuire », soulignant que « si cela ne se produit pas, nos soldats lui donneront une réponse plus dure ».

Arif a ajouté que « l’Iran n’a jamais déclenché de guerre et croit en la coexistence et la coopération, mais nous avons montré que nous répondons fermement au moindre acte contre nos intérêts », notant que « l’opération Promesse Juste 2 est une réponse aux exigences des citoyens iraniens et pour venger le sang des martyrs Sayyed Nasrallah et Haniyeh ».

Source: Médias