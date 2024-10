Un officier de la salle d’opérations de la Résistance islamique a rapporté que vers 22 :00 du samedi, les combattants ont détecté sur l’axe de Odaysseh des mouvements suspects.

Et vers 23 :00, une force a tenté une infiltration israélienne. Alors qu’elle voulait se diriger vers le bâtiment de la municipalité de Odaysseh en vue de le piéger, la force israélienne est tombée dans une embuscade d’engins piégés préparée d’avance. Les explosions ont été suivies d’une fusillade aux armes légères et moyennes.

« 15 militaires ont été tués ou blessés », a-t-il assuré.

Le samedi 5 octobre, la résistance avait revendiqué 18 opérations frontalières. Dans l’une d’entre elles, vers 13 :00, elle a lancé une attaque aux drones d’assaut sur la base Samson où se trouve le centre d’équipement de commandement et l’unité d’équipement régional. Son communiqué précise que les endroits visés dans l’attaque sont les lieux de stationnement des officiers et des soldats assurant les avoir frappés avec précision.

Dans les deux dernières, il est question dans ses communiqués de tirs d’obus d’artillerie sur la position Blida Bayyad, puis de salves de roquettes sur la position al-Manara.

Après minuit, une importante salve de roquettes a visé une concentration de militaires dans la colonie al-Manara, et son entourage. Le communiqué de la résistance assure que pendant l’évacuation des tués et blessés, de nouveaux tirs ont été lancés.

Les médias israéliens ont rapporté que deux missiles sol-sol ont été tirés depuis le Liban sur le golfe de Haïfa au nord. L’armée d’occupation a assuré les avoir interceptés. Des centaines de milliers d’Israéliens ont accouru vers les abris dans la région de Haïfa et jusqu’à Khodeira au sud après que les sirènes d’alerte ont retenti.

Les raids et le pilonnage d’artillerie israéliens sur le Liban entre minuit et 10 :00 du matin dans les régions suivantes : al-Khiam, Jibchite, Zefta, Taybeh, Yaroune, Hanine, Kafarkela, Wadi Bergoz, Kafarchouba, Odaysseh, Bint Jbeil, Ain Ebel, Maroun al-Ras …

Selon le quotidien israélien Haaretz, la récente escalade israélienne contre l’Iran et le Hezbollah a coûté 5 milliards de dollars.

30 raids nocturnes sur la banlieue-sud de Beyrouth.

Dans la banlieue sud de Beyrouth ou les raids ont été encore plus violents que ceux des nuits précédentes. 30 raids israéliens ont frappé les quartiers suivants : Mrayjeh, Bourj al-Barajneh, autoroute de l’aéroport, Haret Hreik, Chouwayfat, Ghobeyri, Hay al-Amircan…

Ces raids ont bombardé une station d’essence, des entrepôts d’équipements électriques et médicaux.

Dans la soirée de samedi, un raid israélien sur la région de Jiyyeh, a tué une mère et ses trois enfants. Elle est située sur le littoral, à mi-chemin entre la capitale et Saïda.

Le ministère libanais de la Santé a rendu compte que 23 libanais sont tombés en martyrs samedi et 93 autres sont blessés.

L’UNICEF a rendu compte que plus de 100 enfants ont été tués au Liban durant les 11 derniers jours et 690 ont été blessés. S0n commissaire a déclaré que son organisation soutient les déplacés libanais et offrira une aide financière à 200 mille personnes. Il avait fait état auparavant que 900 centres d’hébergement ont été établis abritant des centaines de milliers de personnes.

Source: Divers