Au moins 30 personnes ont été tuées lors du bombardement par Israël de l’hôpital et de plusieurs bâtiments situés à proximité.

Les forces d’occupation israéliennes ont pris d’assaut l’hôpital Kamal Adwan à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza assiégée, le 6 décembre, après des attaques meurtrières sur et autour de l’établissement médical, l’un des derniers à fonctionner dans le nord de la bande de Gaza.

Le personnel médical et les patients blessés ont été soumis à des interrogatoires par les troupes israéliennes. Beaucoup ont été arrêtés, d’autres ont été libérés avant que les forces israéliennes ne se retirent de l’hôpital. L’armée israélienne a attaqué l’hôpital Kamal Adwan à plusieurs reprises au cours des dernières semaines.

Auparavant, ces attaques israéliennes ont tué deux patients et blessé 12 membres du personnel médical.

“La situation à l’intérieur et autour de l’hôpital est catastrophique, et on compte un grand nombre de morts et de blessés”, a déclaré le directeur de l’établissement, le Dr Hussam Abu Safia, récemment blessé lors d’une attaque israélienne contre l’hôpital.

“Il n’y a plus de chirurgiens dans l’hôpital, et les fournitures médicales sont sur le point d’être épuisées”, a-t-il ajouté.

Quelques heures auparavant, vendredi, au moins 30 personnes ont été tuées lorsqu’Israël a bombardé des bâtiments situés à proximité de l’hôpital Kamal Adwan.

Des tirs d’obus israéliens ont également frappé le quartier de Tal al-Hawa, au sud-ouest de la ville de Gaza, tandis que des navires de guerre ont ouvert le feu sur la côte de la ville, selon le correspondant de RT, Said Swerki.

Les attaques se poursuivent dans toute la bande de Gaza. Des sources médicales citées par l’agence de presse WAFA ont déclaré que l’armée israélienne “a commis trois massacres contre des familles à Gaza ces dernières 24 heures, tuant 32 civils et en blessant 95 autres”.

Au moins 100 000 Palestiniens ont désormais été expulsés du nord de la bande de Gaza en application officieuse par Israël du plan des généraux – dont le but est de tuer ou d’expulser ceux qui vivent encore dans le nord de l’enclave. Le nord de Gaza est devenu inhabitable.

Israël a soumis 90 % de la population de la bande de Gaza à ses ordres d’évacuation forcée, constituant ainsi un crime de guerre incontestable, selon un rapport de 154 pages publié par Human Rights Watch (HRW) le 14 novembre.

Le 5 décembre, Amnesty International a publié un rapport indiquant que les preuves qu’Israël commet un génocide contre les Palestiniens dans sa guerre contre la bande de Gaza sont “suffisantes”.

Sources: Spirit Of Free Speech; The Cradle