« Israël » prévoit de confisquer plus de 23 000 dunams (environ 2500 hectares) en Cisjordanie occupée et de les déclarer comme territoire “d’État” dans le but d’étendre les colonies illégales, le mouvement étant décrit comme le plus grand vol de terres israélien depuis des décennies.

“Plus de 2 500 hectares de terres profiteront à la colonie de Yosh. Nous déterminons les faits sur le terrain, et bloquons la création d’un État palestinien”, a déclaré le ministre israélien des finances, Bezalel Smotrich, via X.

Selon le média israélien Channel 14, il s’agit de l’une des plus importantes appropriations de terres depuis les accords d’Oslo en 1993.

Depuis, et jusqu’à la fin de 2023, environ 5.000 hectares en Cisjordanie ont été déclarés “terres d’État” israéliennes.

Channel 14 note que la décision prévoit que la colonie de Maale Adumim, à l’est de Jérusalem occupée, sera agrandie d’environ 260 hectares – dans le but de la relier à la colonie de Kedar.

Des colonies telles que Migdal Oz, Susya et Yafit devraient également être agrandies suite à l’accaparement des terres.

Channel 14 a cité Smotrich qui déclare que cette décision est une “réalisation historique qui contribuera à renforcer les activités de colonisation et à étendre les terres désignées pour les projets d’infrastructure et de colonisation”.

L’entités sioniste a récemment pris plusieurs mesures pour préparer l’annexion de la Cisjordanie, illégalement occupée en 1967.

Smotrich a ordonné à la Direction des colonies et à l’Administration civile du ministère de la Défense en novembre de préparer le terrain pour l’annexion de la Cisjordanie et l’expansion des colonies. L’année dernière, d’importants prérogatives administratives en Cisjordanie ont été transférées de l’armée aux mains de M. Smotrich.

Selon un rapport d’Israël Hayom début décembre, le Conseil des colons de la Cisjordanie occupée a élaboré un plan visant à resserrer l’emprise d’Israël sur le territoire et à accélérer la voie vers l’annexion, alors que le président élu Donald Trump s’apprête à regagner la Maison-Blanche.

Source: Spirit Of Free Speech