Le chef d’état-major de l’armée d’occupation israélienne Herzi Halevi a déclaré que la Syrie est devenue le 4eme front de combat de l’armée d’occupation.

« L’armée combat désormais sur 4 fronts, la Cisjordanie, Gaza, le Liban et la Syrie à partir de cette nuit », a-t-il dit en s’adressant aux éléments de l’unité Golani.

Après avoir déclaré la région du Golan syrien occupé comme étant « une zone militaire fermée », l’armée d’occupation israélienne avait auparavant déployé ses forces dans la zone tampon dans le Golan syrien.

Des médias israéliens ont fait état que des chars israéliens escortés d’une force d’infanterie sont entrés dans la région de Quneitra dans le sud syrien et dans la région Khan Arnaba.

Une autre force de l’unité des commandos Shaldag a occupé la position de l’armée syrienne sur Jabal al-Cheikh qui avait été désertée par les soldats syriens.

Lors d’une visite sur le plateau syrien occupé, le Premier ministre de l’occupation Benjamin Netanyahu a qualifié la chute du pouvoir syrien de « jour historique dans l’histoire du Moyen-Orient ». Il a annoncé l’effondrement de « l’accord de désengagement » de 1974 sur le Golan et donné des prescriptions pour occuper la zone tampon avec la Syrie. Le cabinet politique et sécuritaire avait la veille approuvé cette décision proposée par le ministre de Défense Israel Katz d’occuper la montagne syrienne al-Cheikh et de créer une zone tampon dans le Golan syrien.

« J’ai ordonné à l’armée israélienne de prendre le contrôle de la zone tampon et des positions situées a proximité. En parallèle, nous œuvrons pour un bon voisinage telle celui que nous avons établi lorsque nous avons mis sur pied un hôpital de terrain pour prendre soin des Syriens en milliers qui ont été blessés pendant la guerre civile. Des centaines d’enfants syriens sont nés ici en Israël », a-t-il dit. Pendant la guerre en Syrie, des miliciens du Front al-Nosra, la branche syrienne d’al-Qaïda (Hayat Tahrir al-Sham) et de l’Armée libre syrienne (ALS) avaient été hospitalisés dans des hôpitaux frontaliers israéliens.

Et Netanyahu d’ajouter : « Nous tendons la main de la paix à nos voisins druzes, nous tendons la main de la paix aux kurdes, aux chrétiens et aux musulmans qui veulent vivre en paix avec nous ».

Dans la soirée, l’armée israélienne a adressé des avertissements à 5 localités dans le sud syrien : Ofaniyeh, Quneitra, Hamidiyeh, Samadaniyeh, et Qahtaniyeh. Elle a sommé leurs habitants de rester dans leur maison.

Le site Walla a rapporté qu’Israël est en contact direct ou via des médiateurs avec plusieurs factions syriennes dont Hayat Tahrir al-Sham indiquant qu’il leur a envoyé un message leur faisant part que leurs miliciens ne devraient pas s’approcher de la frontière.

L’une de ces factions, le Front de Salut syrien a tenu à remercier l’entité sioniste pour sa contribution. Son chef, Fahd al-Masri a accordé une interview au média israélien i24, reconnaissant « le soutien crucial d’Israël dans la lutte contre le gouvernement Assad ». Il a notamment salué les frappes israéliennes contre des cibles clés du Hezbollah et de l’Iran.

“Sans les coups que vous avez portés au Hezbollah et à l’Iran, nous n’aurions pas pu libérer la Syrie. Merci Israël. C’est une victoire israélienne, nos frères et voisins…”, a déclaré Masri.

Quelque temps après la prise de Damas par les factions armées, des médias israéliens ont rapporté que des avions de chasse israéliens ont bombardé les systèmes anti aériens syriens à Damas, des régions dans le quartier de Mazzé, les bases de défense aériennes et les entrepôts d’armements dans la périphérie de Damas.

L’agence Reuters a rendu compte de raids sur la base aérienne Khalkhala au sud de la Syrie.

Dans l’après-midi, des raids ont soufflé le carré sécuritaire de Kafar Soussé, au centre Damas qui comprenait les bâtiments des renseignements et des douanes.

La télévision syrienne contrôlée par les factions armées ont fait état de raids israéliens sur le centre de recherches scientifiques CERS à proximité de Damas.

Des médias ont constaté que pour la première fois depuis 50 ans, l’armée de l’air œuvre dans toute la Syrie sans aucune menace et dans une liberté absolue.

La Socété de radiodiffusion publique israélienne a rapporté que l’armée d’occupation a occupé quelques kilomètres dans la zone tampon avec la Syrie et pourrait décider ultérieurement une expansion plus importante.

Source: Divers