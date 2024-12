Un porte-parole de l’armée d’occupation israélienne a déclaré qu’un missile balistique en provenance du Yémen a été intercepté ce lundi et les sirènes d’alerte ont retenti au centre de la Palestine occupée.

La ville de Tel Aviv et ses périphéries, depuis la région de Shfela à celle de Sharon ont été le théâtre de scènes de panique tandis que plus d’un million et demi d’Israéliens ont accouru vers les abris.

5 Israéliens ont été blessés, ont rapporté des médias israéliens selon lesquels le trafic aérien dans l’aéroport de Ben Gourion a été suspendu pendant une heure.

L’armée d’occupation a dit que le missile yéménite a été intercepté avant qu’il n’entre dans l’espace aérien à l’aide du système Hetz, mais les missiles d’interception anti aériens ont été vus dans l’espace aérien de Tel Aviv et ses environs et les détonations d’explosion y ont été entendues. « Les alertes de tirs de missiles et de roquettes ont été activées par crainte de chutes de fragments d’intercepteurs », selon l’armée d’occupation.

L’armée d’occupation a par la suite rendu compte qu’un drone a été intercepté par la marine au-dessus de la Méditerranée.

Un missile Palestine-2 sur Jaffa



Le porte-parole des forces armées de Sanaa Yahia Saree a déclaré que la force balistique a visé « une cible militaire de l’occupation israélienne dans la région de Jaffa occupée à l’aide d’un missile balistique ultrason de type Palestine-2 ». Il n’a pas parlé d’un drone.

Il a assuré que les forces yéménites « vont poursuivre les opérations militaires et frapper toutes les cibles de l’ennemi israélien dans les territoires occupés ».

« Nos opérations ne cesseront que lorsque l’offensive contre la bande de Gaza cessera et l’embargo sera suspendu », a-t-il ajouté dans une intervention télévisée.

Les forces de Sanaa avaient revendiqué la semaine passée plusieurs opérations contre des cibles à Jaffa et Ashkelon, et contre deux destroyers américains « en soutien au peuple palestinien opprimé et à ses combattants et en riposte à l’offensive américano-britannique contre notre pays ». Selon un nouveau bilan des victiimes palestiniennes,

Le Jeudi dernier, l’armée israélienne avait dit avoir détecté trois drones au sud, manifestement depuis le Yémen et avoir intercepté un drone au sud ainsi qu’un corps inconnu sur Eilat.

La nuit dernière, des avions de combat américains et britanniques ont attaqué la zone de Buhais dans le district de Midi, au nord-ouest de Hajjah, et le district de Tuhayta, dans la partie méridionale de la ville de Hodeidah.

Menace contre le Yémen

La Société de radiodiffusion israélienne a assuré qu’« Israël se prépare pour lancer une offensive contre le Yémen » indiquant que « l’institution sécuritaire est presque unanime pour ce faire ».

Elle a révélé que le ministre israélien de la Défense Yisrael Katz a fait part à son homologue américain Lloyd Austin qu’« Israël ne peut rester les bras croisés face à l’offensive houthie mais a besoin de soutien américain ».

Selon la chaine 13 israélienne Channel , l’armée de l’air a achevé ses préparatifs pour attaquer le Yémen.

Source: Divers