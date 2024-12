Les États-Unis ont lancé, samedi soir, une agression contre la capitale yéménite Sanaa, quelques heures après que les forces yéménites ont pris pour cible Tel Aviv, à l’aide d’un missile hypersonique Palestine2. Ce dimanche, un F-18 s’est écrasé en mer Rouge.

La chaîne yéménite Al-Masirah a rapporté qu’« une agression américano-britannique a visé la région d’Attan, dans la capitale Sanaa ».

غارات عنيفة شنها التحالف الذي تقوده أمريكا على العاصمة اليمنية #صنعاء. pic.twitter.com/QCLezw9MM7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 21, 2024

L’armée américaine a confirmé avoir frappé Sanaa. Le Commandement central américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a déclaré dans un communiqué que des frappes aériennes ont frappé « une installation de stockage de missiles et un centre de commandement et de contrôle ». « Des drones et un missile de croisière ont été interceptés au-dessus de la mer Rouge», a-t-on ajouté de même source.

Après le crash du F-18 ce dimanche matin, le Centcom a dit que « l’appareil a été frappé par erreur par un missile tiré depuis un croiseur américain », et ses deux pilotes sont encore en vie. « L’incident n’est pas le résultat d’un tir hostile », a décrit l’armée, et une enquête a été ouverte pour « un cas présumé de tir ami ».

D’après le Centcom, le croiseur de missiles guidés USS Gettysburg « a tiré par erreur (…) et touché » un avion de combat F/A-18 à bord duquel se trouvaient les deux pilotes de la marine américaine qui avaient décollé du porte-avions USS Harry S. Truman.

« De premières analyses indiquent qu’un des membres d’équipage a été légèrement blessé », a relaté le Centcom dans un communiqué.

Samedi matin, le porte-parole des forces yéménites le général de brigade Yehya Saree a annoncé le lancement d’un missile balistique hypersonique vers « une cible militaire de l’ennemi israélien dans la région occupée de Yaffa (Tel-Aviv) ».

Les médias israéliens ont rapporté que 16 personnes ont été blessées suite à ce tir, confirmant que les systèmes de défense aérienne n’avaient pas réussi à l’intercepter.

En dépit des offensives menées contre le Yémen par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et Israël, pour le dissuader de cesser ses opérations de soutien à Gaza contre des cibles israéliennes, en Palestine occupée, les forces armées yéménites ont réitéré que « leurs opérations ne s’arrêteront pas tant que l’agression israélienne contre Gaza se poursuit ». Elles réclament aussi la suspension de l’embargo sur la bande de Gaza.

Le problème de la distance

Commentant la poursuite des tirs des forces yéménites, Ron Ben Yishai, le chroniqueur des affaires militaires sur le site web du journal Yedioth Ahronoth, estime que « l’opération menée par l’armée de l’air israélienne ne dissuadera pas les Houthis yéménites et n’a pas nui à leurs capacités ou à leurs capacités et leurs intentions. »

« il faut reconnaître que les Yéménites ne sont pas un clan primitif, mais plutôt une véritable armée dotée des meilleures armes dans le domaine des drones et des missiles balistiques, et que la guerre contre eux ne peut être limité uniquement aux interceptions et à la défense », a-t-il commenté.

Selon lui, pour infliger les dégâts nécessaires aux forces armées de Sanaa, « Israël a besoin d’informations de renseignement et le problème de la distance doit être surmonté ».

Et d’ajouter : « Mais il semble que le commandement central américain ne dispose pas de suffisamment d’informations de renseignement et peut-être Israël aussi. »

Interrogé par notre al-Manar, l’expert militaire palestinien, le général de division à la retraite Wassef Erekat, a déclaré que l’une des caractéristiques les plus importantes de ce front, qui représente un défi pour l’ennemi, est que les options de ce dernier sont limitées principalement aux attaques aériennes, en raison de la distance entre l’entité et le Yémen ».

D’après lui, « la nature géographique du Yémen aide la résistance à construire des fortifications et à protéger ses armes et ses équipements stratégiques. »