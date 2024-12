« Les forces d’occupation ont ouvert intensément le feu aux portes de l’hôpital Kamal Adwan, au nord de la bande de Gaza, coïncidant avec des bombardements d’artillerie sur ses environs », c’est ce qu’a affirmé samedi soir le ministère de la Santé.

« Il y a un bombardement intense et très violent, sans avertissement, du service de soins et de crèche de l’hôpital Kamal Adwan », a regretté le ministère.

Et de renchérir : « les bombardements sont effectués à l’aide de bombes explosives et de tirs de chars ».

« Nous tenons le monde responsable de ce qui se passe, et nous exigeons qu’ils assument leurs responsabilités face à nos souffrances. Il est inacceptable que le monde reste silencieux et incapable de protéger le système de santé », a lancé le ministère palestinien de la Santé.

Pour sa part, le correspondant de la télévision libanaise AlMayadeen a rapporté que: « L’occupation a fait exploser un robot explosif à proximité de l’hôpital Kamal Adwan, dans le nord de la bande de Gaza. »

« Le service de laboratoire de l’hôpital Kamal Adwan a également été soumis à un bombardement israélien direct, faisant des victimes », selon le correspondant d’Al-Mayadeen.

Pour sa part, le directeur de l’hôpital Kamal Adwan, Hossam Abu Safiya, a déclaré : « L’hôpital a été soumis à un bombardement direct d’obus et de tirs, qui ont pénétré les murs et touché plusieurs départements, y compris les services des pédiatries et des crèches, causant de graves dégâts. »

Abou Safiya a ajouté : « Il y a une attaque sans précédent contre l’hôpital et les médecins rassemblés en un seul endroit, et nous sommes soumis à une attaque sans précédent ».

Dans un enregistrement audio distribué aux journalistes, il a tenu « la communauté internationale pour responsable de ce qui arrive à l’hôpital ».

Quant aux forces d’occupation, elles ont informé le Dr Hossam Abu Safiya de « l’évacuation de l’hôpital Kamal Adwan dans le nord de la bande de Gaza ».

Dans une déclaration précédente, samedi après-midi, le ministère de la Santé a appelé la communauté internationale à apporter de l’aide, des médicaments et de la nourriture à l’hôpital Kamal Adwan, notant que « les patients de l’hôpital et des autres centres médicaux et hôpitaux opérant dans la bande de Gaza risquent la mort. »