Les forces armées yéménites ont annoncé aujourd’hui samedi avoir ciblé la base aérienne Nevatim, affiliée à l’occupation israélienne, dans la région du Néguev, au sud de la Palestine occupée.

Le porte-parole des forces armées, le général de brigade Yahya Saree, a expliqué que l’opération « a été menée avec un missile balistique hypersonique, de type Palestine 2 », soulignant « qu’il a atteint sa cible avec succès ».

« Cette opération s’inscrit dans le cadre du soutien au peuple palestinien et ses moudjahidines, et en réponse aux massacres contre nos frères à Gaza, aussi dans le cadre de la cinquième étape de soutien à la bataille de la conquête promise et du saint jihad, et dans le cadre de la réponse à l’agression israélienne contre le Yémen », a rappelé Saree.

Il a rapidement salué la participation populaire massive de Sanaa et de divers gouvernorats et districts, dans les marches de soutien à la cause palestinienne.

Il a noté que les forces armées « continuent d’accomplir leurs devoirs, religieux, moraux et humanitaires, à travers de nouvelles opérations militaires contre l’ennemi israélien, jusqu’à ce que l’agression contre Gaza cesse et que le siège soit levé ».

Samedi à l’aube, des sirènes ont retenti dans alQods occupée, dans le sud de la Cisjordanie et dans le sud du Néguev, selon les médias israéliens.

L’ armée d’occupation a annoncé l’activation des sirènes « après le lancement d’un missile depuis le Yémen ».

Dans ce contexte, la radio de l’armée d’occupation israélienne a rapporté que « le Yémen a lancé 10 missiles et 9 drones vers Israël depuis le début du mois de décembre ».

Le site Internet du Times of Israel a indiqué : « Les sirènes des missiles et des drones lancés par les attaques depuis le Yémen ont poussé des millions de colons à fuir à la recherche d’un abri au milieu de la nuit, presque chaque nuit, au cours des 10 derniers jours ».

Les forces armées yéménites ne cesse de réiterer qu’elles sont « pleinement préparées et prêtes à faire face à l’agression américano-britannique israélienne ».

Source: Médias