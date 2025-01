Le correspondant d’Al-Manar au sud du Liban a rapporté que « les forces d’occupation ont avancé vers la ville de Taybeh, au milieu de tirs de mitrailleuses vers des maisons, dont plusieurs ont été incendiées par des soldats israéliens ».

Des explosions ont également été entendues suite au lancement de grenades à main par l’occupation lors de son incursion vers le quartier d’Al-Mashroua dans la ville. Les forces d’occupation ont également érigé un talus de terre pour bloquer la route entre les villes de Qantara et d’Al-Taybeh.

Notre correspondant a indiqué que « les forces d’occupation ont procédé à des opérations de rasage au bulldozer aux abords de la ville d’Aitaroun, suivies de tirs d’obus et de mitrailleuses en direction de la ville et d’une série d’explosions au niveau du triangle Tayr Harfa-Al-Jabain, portant le nombre total de violations israéliennes depuis l’entrée en vigueur de l’accord entre le Liban et l’occupation il y a 40 jours, à plus de 900.

Dans le contexte de son discours sur les violations israéliennes continues, le secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naim Qassem, a souligné que «la patience de la résistance a ses limites et est liée à sa décision concernant le moment approprié de riposte et que c’est la direction de la résistance qui décide , quand prendre l’initiative et quand répondre ».

Dans un discours qu’il a prononcé hier à l’occasion de l’anniversaire du martyre des commandants Qassem Soleimani et Abou Mahdi Al-Muhandis, Cheikh Qassem a souligné que « la résistance est forte et ses capacités renforcées ».

Source: Médias