Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a commenté l’annonce par le Premier ministre canadien Justin Trudeau de son intention de démissionner, proposant que le « Canada rejoigne les États-Unis en tant que 51e État », selon ses termes.

Trump a déclaré lundi : « De nombreux Canadiens aiment l’idée que (le Canada) devienne le 51e État . Les États-Unis ne peuvent plus se permettre l’énorme déficit commercial et les subventions qui maintiennent le Canada à flot, et c’est pourquoi il (Trudeau) l’a compris et a démissionné ».

Il a ajouté : « L’unification des deux pays éliminerait les tarifs douaniers, réduirait les impôts et garantirait au Canada une sécurité complète contre les menaces des navires russes et chinois qui l’encerclent constamment ».

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé son intention de démissionner de la présidence du Parti libéral au pouvoir dans le pays.

Trudeau a déclaré, dans un discours télévisé, qu’il a informé tous ses proches de la décision qu’il a prise, ajoutant : « Je présenterai ma démission de la présidence du Parti libéral (le parti au pouvoir) et du poste de Premier ministre, dès que que le parti choisira un nouveau président ».

Source: Médias