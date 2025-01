L’armée d’occupation israélienne a lancé, dimanche soir et lundi matin, plusieurs agressions contre le Liban, ciblant des zones dans le sud et la Bekaa, violant ainsi une fois de plus l’accord de cessez-le-feu.

Agression israélienne contre la périphérie de Houmine, au sud-Liban

Notre correspondant a affirmé que les avions de l’occupation ont mené des raids contre des zones ouvertes dans la périphérie des localités de Houmine et Deir al-Zahrani, dans le sud du pays.

Frappe israélienne visant la frontière libano-syrienne

Et puis au nord de la vallée de la Bekaa, à l’est du Liban, l’occupation a mené une frappe contre les hauteurs de la localité de Janta et les localités frontalières de Qald al-Sabaa et Matraba à la frontière libano-syrienne.

Ces violations interviennent alors que l’armée libanaise poursuit son déploiement dans les zones du secteur ouest et se prépare, ce lundi, à se déployer dans les villages du secteur central, en particulier dans les villages entourant la ville de Bint Jbeil, à savoir les localités de Yaroun, Maroun al-Ras et Aitaroun.

Après Aitaroun, l’armée achèvera son déploiement dans les localités de Blida et Mays al-Jabal.

Puis, les forces du génie de l’armée libanaise entrent dans ces villages afin d’excepter les zones dans lesquelles l’armée ennemie a pénétré ou bombardé, afin de procéder à des recherches sur les restes explosifs de guerre.

Cela sera suivi par l’entrée de la Défense Civile libanaise pour récupérer les corps des martyrs.