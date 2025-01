Le contre-amiral Habibollah Sayyari, chef adjoint de l’armée iranienne pour la coordination, a déclaré qu’un nouveau navire de guerre sera livré prochainement à la marine iranienne, tandis que l’armée de terre de la République islamique d’Iran recevra mille nouveaux drones stratégiques.

Concernant les caractéristiques techniques des mille nouveaux drones qui seront livrés aux forces terrestres de la République islamique d’Iran, le contre-amiral Sayyari a déclaré : « Ces drones sont caractérisés par leur furtivité, leur longue portée, leur précision et leur grande capacité de destruction. Ils seront livrés à l’armée de terre de la République islamique d’Iran dans les prochains jours ».

Quant au nouveau navire de guerre de la marine, le contre-amiral Sayyari a noté : « Ce navire renforcera bientôt la capacité de combat de la marine iranienne. »

Sayyari a annoncé qu’un nombre conséquent de navires et d’unités d’aviation modernisés seraient intégrés à la marine dans un avenir proche.

Plus tôt, le général de brigade Kioumars Heidari, commandant de l’armée de terre de la République islamique d’Iran, a affirmé que les nouveaux équipements militaires seront caractérisés par plus de maniabilité, de précision et seraient plus intelligents, reposant sur un réseau sophistiqué visant à contrer tout type de menace.

L’armée de la République islamique d’Iran et le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) ont continuellement amélioré leur matériel militaire et leur préparation au combat, conformément aux directives du Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, qui encourage le renforcement des capacités défensives du pays.

Les forces armées iraniennes ont juré de défendre la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays face aux menaces des ennemis de la nation iranienne.

Source: Avec PressTV