Après la chute du régime du président Bachar al-Assad en Syrie, ‘Israël’ continue d’élargir son occupation des territoires syriens.

L’armée d’occupation israélienne a étendu son occupation jusqu’à la région de Beddua, située à proximité de l’aéroport militaire de Mezze, dans les banlieues de Damas, et au nord-est des montagnes du mont Hermon, se rapprochant ainsi à environ 20 kilomètres de la capitale syrienne.

Dans le sud du pays, l’armée d’occupation israélienne poursuit également son avancée.

Un groupe composé de 30 soldats, accompagné de 3 bulldozers et 3 tanks, a pénétré dans la région de Deriyat, située à l’ouest des villages d’al-Malika et d’al-Rafeed, dans la campagne de la province de Quneitra.

Les forces israéliennes ont commencé des travaux de terrassement et de création de routes, dévastant ainsi les terres agricoles de la région, qui ont été rendues inutilisables à cause des bulldozers.

Abdu el-Karyan, un habitant d’el-Malika, a exprimé sa colère face à cette occupation israélienne, déclarant à l’agence Anadolu que l’armée israélienne occupait le territoire syrien sous prétexte de « sécurité et stabilité ».

« Ils ont établi des postes de fortification sur le mont al-Cheikh et à Teloul el-Hamer. Les forces d’occupation israéliennes pénètrent dans les villages, dans la localité de Malika et sur la colline de Dereyya, et elles dévastent les terres agricoles », a-t-il ajouté.

Karyan a souligné que les soldats israéliens provoquaient des destructions massives sur les terres agricoles des zones où ils pénétraient avec des bulldozers. « Actuellement, Quneitra est entièrement sous occupation israélienne », a-t-il déclaré.

Il a appelé la communauté internationale et le gouvernement dirigé par Ahmed Charaa à intervenir pour mettre fin à l’occupation israélienne des territoires syriens. Or, le nouveau pouvoir en Syrie que la lutte contre l’occupation israélienne ne figure pas sur la liste de ses priorités.

Un autre habitant de la région, Abou Ahmed, a également dénoncé les pressions continues exercées par ‘Israël’ sur les populations locales dans les zones occupées de la campagne de Quneitra et de la province de Deraa.

« Nous, les habitants des villages, leur disons : ‘Vous perdrez, et vous n’oserez plus jamais mettre les pieds sur ces terres' », a-t-il affirmé.

La semaine dernière, ‘Israël’ avait également causé des dégâts importants dans la province de Quneitra, touchant les localités civiles d’el-Acha, el-Hiran, Abou Gara et Mazraat el-Hiran.

Les chars israéliens avaient détruit des terres agricoles, des poteaux électriques et des routes, tout en abattant les arbres situés le long des chemins.

En outre, l’armée d’occupation israélienne avait occupé les villages de Cemle et de Maaraba, situés dans le bassin de Yarmouk, rattaché à la ville de Deraa dans le sud du pays.

Les agressions et l’occupation israéliennes en Syrie

Après l’avancée de la rebellion en Syrie le 27 novembre 2024, les attaques de l’armée israélienne contre le pays se sont intensifiées parallèlement à la chute du président al-Assad, le 8 décembre 2024.

L’armée d’occupation israélienne a commencé à détruire les infrastructures militaires et les équipements restants du régime syrien, tout en élargissant son occupation des terres syriennes, notamment sur les hauteurs du Golan syrien.

Rappelons que l’entité sioniste occupe les hauteurs du Golan, territoire syrien, depuis 1967. En 1974, un Accord de Désengagement des Forces avait été signé entre ‘Israël’ et la Syrie, définissant les frontières d’une zone tampon et d’une zone démilitarisée. Mais après la chute du président al-Assad, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a mis fin à cet accord.