Le Leader de la Révolution islamique en Iran a salué l’accord de cessez-le-feu à Gaza, affirmant que la patience et la résistance du peuple palestinien ont forcé le régime sioniste à reculer.

À la suite de l’annonce du cessez-le-feu à Gaza, le site du Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei a diffusé un message sur X en différentes langues.

« Il sera écrit dans les livres qu’un jour, un groupe de sionistes a massacré des milliers d’enfants et de femmes à Gaza ! Tout le monde se rendra compte que la patience du peuple et la détermination de la Résistance palestiniens et du Front de la Résistance ont contraint le régime sioniste à reculer », a souligné dans son message le Leader de la Révolution islamique.

Il est à noter que le ministre qatari des Affaires étrangères a officiellement annoncé, mercredi soir 15 janvier, qu’un accord de cessez-le-feu avait été conclu pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza.

Le cessez-le-feu à Gaza entrera en vigueur le dimanche 19 janvier à 12h30 (heure d’Al-Qods).

Cheikh Mohammed ben Abdulrahman bin Jassim al Thani a déclaré que l’accord sur Gaza était le fruit d’efforts diplomatiques considérables, mais que le cessez-le-feu était un « début » et que les médiateurs et la communauté internationale devaient désormais œuvrer pour parvenir à une paix durable.

Source: Avec PressTV