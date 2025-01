» Le canal appartient et continuera d’appartenir au Panama « , a affirmé lundi le président panaméen José Raul Molino, en réponse à Donald Trump qui a promis dans son discours inaugural, peu après sa prestation de serment, de « reprendre » le contrôle du canal de Panama.

Molino a ajouté que la gestion du canal restera sous contrôle panaméen dans le respect de sa neutralité permanente ».

Il a noté « qu’aucun pays au monde n’interfère dans la volonté du pays », soulignant que « le canal n’était pas une concession de qui que ce soit, mais le résultat de générations de luttes qui ont atteint leur apogée en 1999, à la suite de la guerre de Torrijos ».

Il a expliqué que « depuis lors jusqu’à aujourd’hui, pendant 25 ans sans interruption, le Panama a su gérer et agrandir le canal de manière responsable pour servir le monde et son commerce, y compris les États-Unis ».

Molino a souligné « l’exercice du droit qui protège son pays et la base juridique du traité de Carter ».

Outre « la dignité qui nous distingue et la force que nous confère le droit international en tant que moyen idéal de gérer les relations entre États, en particulier entre États alliés et amis, comme le prouvent l’histoire et nos actions envers les États-Unis », selon le Président du Panama.

Le président panaméen a estimé que « le dialogue est toujours le moyen de clarifier les points susmentionnés sans porter préjudice au droit du pays, à sa pleine souveraineté et à sa propriété sur le canal ».

Dans son discours d’investiture en tant que 47e président des États-Unis, Trump a affirmé que Washington récupérerait le canal de Panama, déclarant : » Les États-Unis ont dépensé beaucoup d’argent et beaucoup d’Américains ont perdu la vie en construisant le canal de Panama ».

À la fin du mois dernier, Molino a exclu « toute négociation avec Trump sur le contrôle américain du canal de Panama », selon le journal britannique The Guardian.

Molino a annoncé, lors d’une conférence de presse, que « le canal est panaméen et appartient aux Panaméens », niant « l’ingérence ou la participation de la Chine dans l’exploitation du canal ». Il a rejeté la possibilité « de réduire les taxes sur les navires américains ».

Source: Médias