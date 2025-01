Cette semaine, le nouveau gouvernement syrien a mis fin à un contrat avec une entreprise russe qui gérait le port de Tartous depuis plus de cinq ans.

À son tour, le directeur des douanes du gouvernorat de Tartous, Riad Judi, a affirmé au journal syrien Al-Watan que « l’accord signé avec la société russe pour exploiter et investir dans le port stratégique de la mer Méditerranée a été annulé », ajoutant que « tous les revenus du port reviendront désormais à l’État syrien ».

Il convient de noter que « le régime précédent a signé en 2019 un accord avec la société d’ingénierie russe Stroytrans pour gérer le port de Tartous pendant 49 ans ».

Le ministre syrien des Transports a déclaré à l’époque que « la société investira également plus de 500 millions de dollars dans le port et que, selon le contrat, la société russe recevra 65 % des bénéfices ».

Le port de Tartous est le deuxième plus grand port syrien après celui de Lattaquié, avec une capacité d’environ quatre millions de tonnes et environ 20 000 conteneurs par an, et comprend la seule base navale russe en Méditerranée.

Selon le site Al-Monitor, « la nouvelle de l’annulation de l’accord a coïncidé avec l’arrivée du cargo russe Sparta 2 au port mardi », selon le Service de surveillance du trafic maritime.

Les autorités syriennes ont autorisé le navire à entrer dans le port après avoir attendu au large des côtes syriennes pendant plus de 14 jours, en raison des restrictions imposées par les nouvelles autorités.

