Le mouvement mondial de solidarité avec la Palestine se transforme progressivement en une campagne contre l’hégémonie hypocrite des États-Unis.

Depuis le 7 octobre 2023, le monde a pu entendre de nombreux et éminents politiques alerter l’opinion, à maintes reprises, sur les impossibles objectifs déclarés de la guerre d’Israël contre Gaza, à savoir la libération des otages et la destruction du Hamas.

Nombreux sont ceux qui ont rappelé qu’on ne peut tout simplement pas tuer une idée. L’une des dernières voix à avoir exprimé de telles convictions, quelques heures avant l’annonce de l’accord de cessez-le-feu, a été celle d’un sioniste convaincu.

Il s’agit du secrétaire d’État américain Antony Blinken, celui-là même qui, à son arrivée à Tel-Aviv peu après l’attaque du Hamas en 2023, a tristement clamé qu’il était venu en Israël non seulement en tant qu’Américain, mais aussi en tant que Juif.

Confondre la judéité et le sionisme n’a pas été son plus grand péché. En plus de 465 jours de guerre contre Gaza, Israël, intégralement soutenu par les États-Unis, a tué ou mutilé des centaines de milliers de Palestiniens, détruit les infrastructures du territoire et réduit des zones entières à l’état de ruines, tout en éliminant plusieurs hauts dirigeants du Hamas.

Mais malgré cette offensive, Israël n’a pas réussi à obtenir ce que le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’était engagé à accomplir.

L’accord de cessez-le-feu qui a finalement été signé entre les deux parties au Qatar est exactement celui proposé par le président américain Joe Biden des mois plus tôt, en mai 2024 – un accord alors accepté par le Hamas, mais rejeté par Israël.

Plusieurs facteurs ont contribué à la signature de l’accord de ce mois-ci, notamment le rôle joué par les présidents américain sortant et entrant. Mais c’est surtout la détermination et la résilience de la population de Gaza, ainsi que les lourdes pertes subies par les troupes israéliennes dans le nord de la bande de Gaza, qui ont fait plier Netanyahu.

Le bourbier de la collaboration

Tous les discours sur la Gaza de l’après-Hamas semblent s’être volatilisés. Le Hamas, inscrit sur la liste des groupes terroristes au Royaume-Uni et dans divers autres pays, a prouvé qu’il demeure le principal interlocuteur du côté palestinien. De toute évidence, c’est avec le Hamas que l’accord de cessez-le-feu a dû être négocié et signé.

Ce tournant a coïncidé avec l’exposition, comme jamais auparavant, de l’Autorité palestinienne (AP) à Ramallah comme n’étant pas qu’un laquais d’Israël, mais comme l’organe de surveillance de l’occupant.

Au cours des quelques semaines précédant la signature de l’accord de cessez-le-feu, les troupes de l’Autorité palestinienne ont imposé un blocus brutal aux habitants de Jénine, leur infligeant le même type de châtiments qu’ils subiraient aux mains des troupes d’occupation israéliennes, y compris la privation de nourriture et le meurtre.

Les membres du Hamas en Cisjordanie occupée ne sont plus les seules cibles de la collaboration entre l’Autorité palestinienne et Israël pour le maintien de la sécurité. L’Autorité palestinienne et Israël se sont mis à traquer les jeunes Palestiniens qui osent résister à l’occupation ou défendre leur famille contre les exactions des colons juifs.

L’ordre mondial barbare est resté les bras croisés pendant le génocide perpétré par Israël à Gaza.

Soutenus, armés et encouragés par le gouvernement de coalition d’extrême droite d’Israël, les colons juifs se sont déchaînés, menaçant les Palestiniens, les attaquant chez eux, brûlant leurs récoltes, déracinant leurs oliviers et incendiant leurs voitures, l’objectif étant de pousser le plus grand nombre possible de Palestiniens à fuir leur patrie, déclenchant ainsi une seconde Nakba.

Dans ce contexte, le Hamas est apparu à de nombreux Palestiniens comme l’unique véritable représentant du peuple. C’est lui qui mène la lutte nationale pour la libération, tandis que l’AP continue de s’enfoncer dans le bourbier de la collaboration avec les autorités d’occupation israéliennes.

Compenser les pertes

Voilà pourquoi le bilan qu’Israël fait des pertes et des revers qu’il prétend avoir infligés au Hamas au cours des 15 derniers mois est sans objet. Ce qui compte vraiment, c’est ce que ressentent le peuple palestinien et ses soutiens dans la région et dans le monde.

Il ne fait aucun doute que le Hamas sort meurtri et blessé de cette dernière guerre et qu’il a perdu, au cours des 15 derniers mois, certains de ses plus éminents dirigeants et un certain nombre de ses alliés. Mais le mouvement n’a jamais cessé de recruter, et on estime qu’il a déjà compensé un grand nombre de ses pertes.

Ni la guerre, ni le blocus, ni les abandons ou les conspirations des régimes arabes du voisinage, ni le fait d’être encore désigné comme une organisation terroriste par de nombreux gouvernements occidentaux, n’ont affaibli la détermination des membres de la Résistance palestinienne à Gaza.

Pour de nombreux Palestiniens, le gouvernement de Gaza a défendu la population de Gaza non seulement contre la barbarie d’Israël, mais aussi contre un ordre mondial impitoyable qui a soutenu l’occupation israélienne et a conféré aux bourreaux du peuple palestinien un poids politique et diplomatique, tout en les armant jusqu’aux dents. Sans ce soutien, l’assaut israélien sur Gaza n’aurait jamais pu durer aussi longtemps.

Cet ordre mondial inhumain est resté les bras croisés face au génocide perpétré par Israël contre la population palestinienne de Gaza. En prenant de l’ampleur, le mouvement mondial en faveur de la Palestine se mue progressivement en une guerre contre cet ordre mondial oppressif et hypocrite dominé par les États-Unis, qui depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, menace l’humanité toute entière.

En effet, les historiens de demain concluront sans doute que les événements du 7 octobre, en déclenchant la dévastation inouïe qu’Israël a infligée à Gaza, sonnera le glas de ce “désordre” mondial.

Par Azzam Tamimi, le 22 janvier 2025

Source: Spirit Of Free Speech