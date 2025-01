La Palestine, l’Égypte et la Jordanie ont fermement condamné la proposition du président américain Donald Trump de “faire le ménage” dans la bande de Gaza déchirée par la guerre en déplaçant 1,5 million de Palestiniens vers les pays arabes.

Samedi, Trump a déclaré lors d’une séance de questions-réponses de 20 minutes avec des journalistes à bord d’Air Force One qu’il aimerait que la Jordanie, l’Égypte et d’autres nations arabes augmentent le nombre de réfugiés palestiniens de Gaza qu’ils sont prêts à accueillir.

En ce qui concerne sa vision plus globale pour Gaza, M. Trump a déclaré qu’il avait appelé plus tôt dans la journée le roi Abdallah II de Jordanie et qu’il s’entretiendrait dimanche avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi.

“J’aimerais que l’Égypte prenne les gens en charge”, a déclaré M. Trump. “Il s’agit environ d’un million et demi de personnes, il suffit de faire le ménage et de dire : « Voilà, c’est réglé”.

Trump a déclaré qu’il a complimenté la Jordanie pour avoir accepté sans problème des réfugiés palestiniens et qu’il avait dit au roi : “J’aimerais que vous en acceptiez davantage, parce que je regarde en ce moment la bande de Gaza et c’est la pagaille. Un vrai gâchis”.

Trump a ajouté que la région du monde englobant Gaza a connu “beaucoup, beaucoup de conflits” au cours des siècles. Il a ajouté que la réinstallation “pourrait être temporaire, ou plus pérenne”.

“Il faut bien que quelque chose se produise”, a déclaré M. Trump. “Mais c’est vraiment un chantier de démolition à l’heure actuelle. Presque tout est détruit, et les gens meurent là-bas”.

Il a ajouté : “Je préférerais donc m’impliquer avec certaines nations arabes et construire des logements dans d’autres lieux, où ils pourraient peut-être vivre en paix, pour changer”.

Palestine

L’Autorité palestinienne (AP) a déclaré que le plan“constitue une violation flagrante des lignes rouges contre lesquelles nous avons toujours été en alerte”.

“Nous rappelons que le peuple palestinien n’abandonnera jamais sa terre ni ses lieux saints, et que nous ne permettrons pas que se répètent les catastrophes (Nakba) de 1948 et de 1967. Notre peuple restera déterminé et ne quittera pas sa patrie”.

Il a exhorté Trump à maintenir l’accord de cessez-le-feu à Gaza, à assurer le retrait complet des forces israéliennes, à faire de l’AP l’organe de gouvernance de l’enclave et à faire avancer les démarches en vue de la création d’un État palestinien souverain.

Le Hamas a déclaré que l’administration américaine doit abandonner de tels projets qui s’alignent sur les “plans” israéliens et sont contraires aux droits du peuple palestinien, qui a déjà résisté aux “plus abominables actes génocidaires” et de déplacement à la suite de l’offensive d’Israël contre Gaza en octobre.

Le Jihad islamique palestinien (PIJ) a qualifié les commentaires de Trump d’encouragement aux “crimes de guerre”.

“‘Nettoyer’ Gaza immédiatement après la guerre reviendrait en fait à poursuivre la guerre, via le nettoyage ethnique du peuple palestinien”, a déclaré Hassan Jabareen, le directeur du groupe de défense des droits des Palestiniens Adalah.

Mustafa Barghouti, un haut responsable politique palestinien, a déclaré “totalement rejeter” les commentaires de Trump, a rapporté l’agence de presse palestinienne Ma’an. M. Barghouti a mis en garde contre les tentatives de “nettoyage ethnique” à Gaza, déclarant : “Le peuple palestinien est déterminé à rester dans sa patrie”.

Jordanie

“Nos principes sont clairs, et la position indéfectible de la Jordanie de maintenir la présence des Palestiniens sur leur terre n’a pas changé, et ne changera jamais”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Ayman Safadi, lors d’une conférence de presse conjointe à Amman.

Le refus de la Jordanie de toute réinstallation “est inflexible et primordial pour instaurer la stabilité et la paix que nous recherchons tous”, a déclaré M. Safadi.

“La solution à la question palestinienne se trouve en Palestine : la Jordanie appartient aux Jordaniens, et la Palestine aux Palestiniens”, a-t-il ajouté.

Le haut diplomate a déclaré que la Jordanie “se réjouit de travailler avec l’administration américaine pour instaurer la paix dans la région”.

Égypte

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères égyptien a affirmé “le soutien continu de l’Égypte à la résilience du peuple palestinien sur ses terres et son adhésion à ses droits légitimes dans sa patrie, conformément au droit international et au droit humanitaire international”.

Il a insisté sur “son rejet de toute atteinte à ces droits inaliénables, que ce soit par l’expansion des colonies (israéliennes), l’annexion de terres ou l’éloignement des Palestiniens de leurs terres par la réinstallation, l’encouragement au transfert ou le déracinement, qu’ils soient temporaires ou à plus long terme”.

La déclaration considère ces pratiques comme une “menace pour la stabilité, le signe avant-coureur d’une extension du conflit régional et un obstacle aux perspectives de paix et de coexistence entre les peuples de la région”.

L’Égypte a exhorté “la communauté internationale à œuvrer pour la mise en œuvre effective de la solution à deux États, y compris la création d’un État palestinien sur l’ensemble de son territoire national, sur fond d’unité de Gaza et de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, conformément aux résolutions internationales en matière de légitimité et aux frontières du 4 juin 1967”.

L’Égypte “ne saurait participer à une solution impliquant le transfert de Palestiniens dans le Sinaï”, a déclaré l’ambassade d’Égypte à Washington, citant un article d’opinion publié par l’ambassadeur Motaz Zahran sur le site web américain The Hill d’octobre 2023.

Sources: Spirit Of Free Speech !, Quds News Network.