Le 26 janvier, les autorités israéliennes ont informé les habitants du village d’al-Numan, situé à l’est de Bethléem en Cisjordanie occupée, de leur intention de démolir toutes les maisons et de déplacer des dizaines de familles palestiniennes afin d’annexer leurs terres aux limites de Jérusalem occupée.

“Des employés de la municipalité de Jérusalem, affiliés à l’occupation, ont pris d’assaut le village escortés par l’armée d’occupation et ont distribué aux résidents des avis de démolition pour 45 maisons du village, soit la totalité des habitations existantes”, a déclaré à l’agence Anadolu Hassan Breijieh, directeur du bureau de la Commission des affaires du mur et de la colonisation à Bethléem.

“Les ordres de démolition ont été émis sous prétexte que le village ne bénéficie pas de permis de construire, alors qu’il a été créé avant 1948 et que la dernière maison a été construite en 1993”, a déclaré Jamal al-Daraawi, le chef du Conseil du village d’al-Numan, à la presse.

Daraawi a souligné que le village palestinien, dont la superficie est de 150 hectares, compte 150 habitants qui vivent dans des maisons de pierres anciennes construites avant la Nakba de 1948.

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), Israël a démoli 1 058 structures palestiniennes dans la zone C de la Cisjordanie occupée tout au long de 2024, dont 192 bâtiments résidentiels, entraînant le déplacement de 860 Palestiniens et affectant indirectement environ 38.000 autres personnes.

Les démolitions se sont principalement concentrées à Jérusalem (190), à Hébron (172) et à Bethléem (68).

En juillet 2024, les autorités israéliennes ont approuvé la plus grande confiscation de terres en Cisjordanie occupée depuis plus de trois décennies, permettant la saisie de près de 1300 hectares de terres dans la vallée du Jourdain, au nord-est de la ville de Ramallah, en Cisjordanie.

La spoliation illégale de terres palestiniennes par Israël constitue une menace directe pour la formation d’un État palestinien indépendant. Bien que les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est soient illégales au regard du droit international, plus de 700.000 colons juifs occupent plus de 200 colonies et avant-postes sur l’ensemble du territoire.

Sources: Spirit Of Free Speech; The Cradle.