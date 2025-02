Le Hezbollah condamne la décision de l’Australie d’imposer des sanctions au secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naim Qassem

Le Hezbollah a fermement condamné dans un communiqué publié, mardi 4 février, « la décision injuste prise par l’Australie d’imposer des sanctions au secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naim Qassem ».

Il a considéré cela comme « une étape qui révèle une fois de plus le vrai visage de cet État, qui prouve qu’il n’est rien d’autre qu’un outil soumis au service du projet américano-sioniste ».

Le parti de la Résistance a ajouté dans un communiqué que « cette décision injuste ne repose sur aucune base légale ou morale, mais représente plutôt un parti pris clair en faveur de l’entité sioniste et une dissimulation de son agression et de son terrorisme ».

Et de renchérir: « Les peuples du monde ont été témoins de tous les massacres et crimes commis par l’ennemi sioniste contre des civils innocents à Gaza et au Liban. Ils ont réalisé qui est le véritable terroriste, qui commet un génocide et des crimes de guerre, ainsi qui lui fournit une protection politique et légale et participe à ces massacres. L’État australien aurait dû punir les tueurs sionistes et soutenir les peuples libanais et palestinien opprimés ». ‏

Le Hezbollah a en outre souligné que « cette décision n’affectera pas le moral des résistants fidèles au Liban, ni la position du Hezbollah et son droit naturel de résister et de défendre son pays et son peuple, ni son soutien à la juste cause du peuple palestinien. Au contraire, elle renforcera sa détermination et sa fermeté à poursuivre sa voie contre l’occupant ».