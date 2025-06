L’ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert a de nouveau accusé Netanyahu de mener une « guerre personnelle » à Gaza.

« Il est désormais clair pour tous qu’aucun objectif ne peut justifier la poursuite de ces activités militaires », a affirmé Olmert, le jeudi 7 juin, dans un entretien téléphonique au New Yorker.

« Aucun objectif ne peut justifier la continuation de l’opération militaire en risquant la perte des otages, des soldats israéliens et de nombreuses personnes non impliquées à Gaza. »

Selon l’ancien dirigeant, « la perception en Israël est qu’il s’agit d’une guerre personnelle ou illégitime menée uniquement pour les intérêts politiques du Premier ministre. C’est un crime. »

Nettoyage ethnique

Olmert s’est particulièrement pris aux ministres Ben Gvir et Smotrich : « Quand on entend Ben Gvir et Smotrich dire que tout Gaza est le Hamas et que personne ne mérite de nourriture, qu’ils doivent tous être expulsés, on peut interpréter cela comme du nettoyage ethnique. »

Il a également dénoncé la politique de restriction de l’aide humanitaire: « Pendant une certaine période, la famine était la politique pratique du gouvernement israélien. L’aide humanitaire était refusée, rejetée activement, arrêtée et retenue. »

Crimes de guerre en Cisjordanie

L’ancien Premier ministre a établi un parallèle avec la Cisjordanie occupée, où « les attaques israéliennes quotidiennes contre les Palestiniens dans leurs maisons, oliveraies et propriétés atteignent le niveau de crimes de guerre, surtout quand la police échoue à arrêter les agresseurs et arrête les victimes palestiniennes à la place. »