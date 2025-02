Le Hezbollah a condamné l’appel lancé par le président américain Donald Trump « à déplacer notre peuple de la bande de Gaza hors de Palestine, et a souligné dans un communiqué que ce n’est rien d’autre qu’une expression et une traduction claires de l’idéologie raciste, discriminatoire et fasciste qui menace toute l’humanité au cœur de ses valeurs, notamment le droit des peuples à leurs patries et à leurs terres. Il s’agit d’un droit évident qui a été reconnu par toutes les chartes et normes. C’est un droit qui ne peut être retiré, violé ou abandonné par la force ou la coercition de quelque manière que ce soit ».

Le communiqué a ajouté : » Cette arrogance, associée à la mégalomanie, a fait croire à Trump et à son administration que la voie noire de l’établissement de son État, fondée sur l’extermination systématique des peuples autochtones du continent et leur remplacement par des colons, peut être réexportée à notre époque en déracinant le peuple palestinien de sa terre et en la donnant aux sionistes, après que la machine de guerre sioniste américaine, soutenue par le système occidental, n’y soit pas parvenue, incapable de briser la volonté et la détermination du peuple palestinien dans une épopée sans précédent à l’ère moderne, car la résistance à Gaza et son peuple ont fait des sacrifices légendaires et ont prouvé qu’ils résistent à tous les projets de déracinement et de déplacement ».

Le Hezbollah a souligné que « ce que l’ennemi n’a pas pris en guerre, il ne le prendra pas en paix, et sous des slogans malveillants et stupides, il veut tromper les peuples du monde en prétendant vouloir que le peuple de Gaza jouisse d’une vie meilleure en dehors de Gaza. Le Hezbollah estime que ce projet dangereux, contraire à la logique et à la nature, est d’autant plus condamné et rejeté qu’il indique la nature et l’ampleur du complot contre le peuple palestinien à ce stade ».

Le communiqué poursuit : « Le Hezbollah croit avec une foi absolue que quiconque a contrecarré la guerre d’extermination contrecarrera la guerre raciste de déracinement, et Trump et ceux qui sont avec lui se rendront compte que cette terre sainte ne peut pas être soumise aux diktats de la folie américaine, et que tous les loyalistes de notre monde arabe et islamique et du monde entier se lèveront comme un seul homme pour élever la voix et contrecarrer cette conspiration méprisable, et ne permettront en aucun cas que le sort du peuple palestinien soit à la merci de l’obsession sioniste-américaine de s’emparer du pays, d’asservir les peuples et de déterminer leur sort ».

Le Hezbollah a appelé les pays arabes et islamiques « à adopter des positions pratiques pour faire face à ce projet d’occupation, faute de quoi, si cette démarche réussit, ce qui les attend est un sort noir qui ne laissera rien derrière eux, ni indépendance, ni richesse, ni peuples ».

Le Hezbollah a mis également en garde « contre toute complaisance dans la confrontation, qui ouvrirait la voie à une expulsion organisée de tous les habitants de Cisjordanie et plus tard de tous les Palestiniens des territoires occupés 48, et à la réalisation du rêve biblique et des rêves israélo-américains de s’emparer de toute la Palestine et de la rendre entièrement juive ».

Le parti a noté que « cette nouvelle attaque contre la Palestine et son peuple sera vouée à l’échec total, et le peuple palestinien, ainsi que tous les gens honorables, prouveront qu’ils resteront sur leur terre, et que Trump et toute sa tyrannie et sa conspiration ne feront pas tomber la volonté palestinienne, mais plutôt son projet tombera, et Gaza restera pour son peuple et la Palestine pour son peuple, et ce peuple restera le symbole de la Palestine, la fierté, la force et la préservation de la terre, et un modèle pour tous les peuples du monde dans la lutte pour le droit et le sacré ».

