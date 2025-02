Une source locale syrienne a rapporté que les forces d’occupation israéliennes ont amené de nouveaux renforts dans les points récemment occupés dans la zone tampon dans le sud du pays.

Les renforts israéliens concernent 4 des 9 sites fixes dont l’occupation avait précédemment parlé. Ils ont été stationnés dans les sites de Jabal al-Cheikh (Mont Hermon) dans la province de Damas, d’Al-Hamidiyah dans la province de Quneitra et de la caserne Al-Jazira dans la province de Deraa.

Selon la source, les renforts comprennent une force d’infanterie appartenant à la Brigade Golani et à l’unité spéciale Shaldag, qui occupait le sommet de Jabal al-Cheikh, en plus de camions démineurs et déneigeurs, et de chars israéliens Merkava. Aucun vol d’avions n’a été enregistré en raison des conditions météorologiques.

Il y a deux jours, une source locale a déclaré à la télévision d’information libanaise al-Mayadeen que les forces d’occupation israéliennes avaient pénétré dans le village d’Ain al-Nouriya dans la province nord-est de Quneitra, ajoutant que « les forces ont détruit les restes de deux compagnies de mortiers et de missiles antichars appartenant auparavant à l’armée syrienne ».

Des sites militaires dans les villages

Vendredi 7 février, les habitants du village d’al-Mu’allaqa, dans le gouvernorat de Quneitra, ont refusé de recevoir toute aide provenant des forces d’occupation israéliennes, soulignant qu’ils n’ont pas besoin d’aide venant d’une partie qui occupe leurs terres.

Le maire du village, Khader Obeida, a déclaré à l’agence turque Anadolu que les soldats de l’occupation entrent et sortent du village plus de 10 fois par jour, fouillant les maisons et semant la terreur parmi les femmes et les enfants.

Obaida a ajouté que les soldats lui ont proposé des fournitures de secours à distribuer aux habitants, mais que ces derniers ont rejeté l’offre, affirmant qu’ils préféraient recevoir l’aide du gouvernement syrien et des organisations locales qui leur fournissent des services de base.

Mardi 4 février, les forces d’occupation israéliennes étaient entrées dans le village, accompagnées de véhicules blindés. Elles ont procédé à des perquisitions de maisons, semant la panique parmi les habitants avant de se retirer à nouveau.

Il y a quelques jours, le journal américain The Washington Post indiquait dans un rapport que l’armée israélienne construit des sites de colonisation militaire dans une série de villages syriens qu’elle a occupés après la chute de l’ancien régime syrien en décembre 2024.

Le journal cite les habitants du village de Jabata al-Khashab, dans le gouvernorat de Quneitra, qui expriment leurs craintes que la présence de l’occupation dans ces zones ne soit pas « temporaire », comme les soldats israéliens leur ont dit après avoir occupé le village. Les habitants ont souligné que l’occupation construit des sites et des bâtiments militaires aux abords du village, se demandant : « Comment cela peut-il être une présence temporaire ? »

Citant de hauts responsables israéliens, le journal Yedioth Ahronoth avait précédemment assuré, qu’Israël prévoyait de contrôler une zone s’étendant sur 15 km à l’intérieur du territoire syrien et d’établir une « zone d’influence » avec un contrôle des renseignements, à 60 km de profondeur.

