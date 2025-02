Le vice-président du Conseil de souveraineté de transition au Soudan, Malek Agar, a déclaré : « Les Émirats arabes unis ciblent le Soudan et prennent des mesures préjudiciables à notre patrie, dans le but de tenir une conférence spéciale sur la situation au Soudan le 14 février 2025, en marge du sommet de l’Union africaine, avec la participation d’organisations internationales et régionales telles que les Nations Unies, l’Union africaine, les Émirats arabes unis et l’Éthiopie, ainsi que d’autres pays ».

Aqar a indiqué hier lundi dans un communiqué que « ces démarches incluent une invitation à l’Egypte », soulignant que « cette initiative ne cherche qu’à déformer les faits et à poursuivre l’agression contre le Soudan », selon le site Internet Sudan News.

Il a ajouté : « Nous condamnons fermement la tentative des Émirats arabes unis d’imposer leur agenda politique en mettant l’accent sur la participation du Secrétaire général des Nations Unies et du Premier ministre éthiopien à cette conférence », exprimant son espoir que « l’Éthiopie prendra une position qui prenne en compte les intérêts communs (…) Ce timing planifié et de mauvaise foi n’est rien de plus qu’une tentative de jouer sur la scène politique régionale et de créer des discussions loin de l’intérêt réel du Soudan et d’en faire un autre bazar politique qui sert les objectifs de l’agression des Émirats arabes unis contre le Soudan ».

Il a souligné que les Émirats arabes unis « tentent de blanchir leur image et de dissimuler leur implication directe dans le soutien au terrorisme en Afrique, en particulier au Soudan, en armant et en soutenant les milices des Forces de soutien rapide. Quant à leurs propos sur la fourniture d’une aide humanitaire, ils exposent la vérité qui prouve leur financement continu des opérations terroristes et la fourniture d’armes et de soutien aux milices des Forces de soutien rapide, ce qui a provoqué en premier lieu l’exacerbation de ces souffrances humaines dans notre pays ».

Il a noté que « le Soudan n’acceptera aucune ingérence ou altération du sort de son peuple ou de la détermination de sa voie politique, et nous resterons fermes dans notre rejet de toute mesure qui sert des intérêts extérieurs au détriment de notre souveraineté ».

Il a conclu que le Soudan « restera soucieux de protéger sa souveraineté et ses intérêts nationaux par tous les moyens possibles ».

Source: Médias