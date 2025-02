Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la capitale saoudienne, Riyad, serait un lieu approprié pour une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain, Donald Trump, mais aucune décision n’a encore été prise.

Lors d’une interview, Peskov, a indiqué qu’il y a une interaction très constructive dans divers domaines entre son pays et l’Arabie saoudite », soulignant que « sur cette base, Riyad convient aux deux pays, mais jusqu’à présent aucune décision n’a été prise ou enregistrée, que ce soit au niveau pratique à cet égard, ou au plus haut niveau ».

Le porte-parole de la présidence russe a annoncé que « les préparatifs d’une rencontre entre Poutine et Trump pourraient prendre des semaines, voire des mois ».

Commentant la possibilité de participation des pays de l’UE au processus de règlement ukrainien, Peskov a déclaré que « les Européens devront discuter avec Washington afin de déterminer leur place ».

Poutine et Trump ont eu mercredi une conversation téléphonique qui a duré environ une heure et demie, au cours de laquelle ils ont discuté de questions liées à l’échange de prisonniers russes et américains, ainsi que du règlement de la situation en Ukraine.

