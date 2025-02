Les forces d’occupation israéliennes ont tué un Palestinien et blessé plus de 30 autres après avoir mené une incursion contre la ville de Naplouse, au nord de la Cisjordanie occupée.

Selon des sources médicales, Tariq Qasim al-Qassas, 34 ans, est décédé mardi d’une grave blessure par balle à la poitrine, près du cimetière occidental de Naplouse.

L’agence de presse officielle palestinienne WAFA a rapporté que les troupes israéliennes ont tiré des rafales de balles réelles et de gaz lacrymogènes sur les Palestiniens alors qu’ils prenaient d’assaut Naplouse.

Au moins sept personnes ont été blessées par balle, 17 ont souffert d’inhalation de gaz toxique et une personne a été blessée après une chute lors de l’incursion.

Il s’agit de la troisième agression israélienne contre Naplouse en seulement 24 heures.

Selon le réseau d’information Qods, des soldats israéliens ont même tenté d’enlever un Palestinien blessé d’une ambulance après lui avoir tiré dessus.

Les forces d’occupation israéliennes ont également fait une descente dans le village d’Osarin, dans le sud-est de Naplouse et tiré des grenades lacrymogènes, provoquant l’intoxication d’une femme de 75 ans souffrant de problèmes cardiaques.

Dans le village d’al-Lubban al-Sharqiya, elles ont poursuivi des lycéens et lancé des grenades lacrymogènes et assourdissantes, blessant plusieurs personnes et semant la panique parmi les habitants.

Dans la ville de Qusra, au sud de Naplouse, plusieurs Palestiniens ont été blessés lors d’une attaque de l’armée d’occupation israélienne.

Mardi à l’aube, les troupes du régime sioniste ont également pris d’assaut le village de Yatma, et enlevé un jeune homme après avoir envahi plusieurs quartiers.

Il convient de rappeler que l’armée d’occupation israélienne a lancé son offensive contre la Cisjordanie occupée le 21 janvier, sous prétexte qu’elle visait les combattants de la Résistance affiliés au bataillon de Jénine.

Depuis le 7 octobre 2023, début de la guerre génocidaire israélienne contre la bande de Gaza, la violence en Cisjordanie s’est intensifiée. Depuis lors, au moins 923 Palestiniens sont tombés en martyre suite aux tirs des forces d’occupation israéliennes.

D’après le ministère palestinien de la Santé, l’agression israélienne contre Gaza a causé le martyre de 48 348 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, depuis octobre 2023.

‘Israël’ a été contraint d’accepter un cessez-le-feu après son échec à atteindre ses objectifs de libération des captifs et d’élimination du Hamas.

Le régime de Tel-Aviv a ainsi cédé aux conditions du Hamas dans le cadre d’une trêve qui est entrée en vigueur le 19 janvier.

Source: Avec PressTV