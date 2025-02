Le journal américain The New York Times a cité les participants aux négociations sur l’avenir de la Syrie qui ont déclaré que « le dialogue national n’a pas tenu leurs promesses ».

Le journal a souligné que « ces pourparlers ont été présentés comme la première étape vers l’établissement d’un gouvernement représentatif en Syrie, mais pour certains Syriens, le dialogue national tant attendu, qui s’est terminé mardi soir, n’a pas tenu ses promesses ». En effet, la conférence de deux jours « n’a fait qu’accroître les inquiétudes quant à l’ouverture des nouveaux dirigeants du pays à l’établissement d’un processus politique véritablement global ».

« Nous avons beaucoup d’objections à la façon dont cela se produit », a déclaré Ibrahim Daraji, professeur de droit à l’Université de Damas, qui faisait partie des centaines de participants à la conférence. « Il n’y a pas de transparence et il n’y a pas de critères clairs pour savoir qui est invité », a-t-il ajouté.

Draghi a ajouté au New York Times : « Je suis professeur de droit depuis 22 ans et je peux vous dire qu’il ne s’agit pas d’un véritable dialogue national ».

Avec l’ouverture de la conférence, « les participants réunis au palais présidentiel de la capitale Damas espéraient vraiment participer à un événement historique et contribuer à façonner un nouveau chapitre politique en Syrie ».

Même si des dirigeants communautaires, des universitaires et des personnalités religieuses étaient présents, « les grands groupes tels que ceux dirigés par les Kurdes n’ont pas été invités ».

À bien des égards, « la conférence organisée à la hâte mardi reflète les priorités concurrentes que Al-Sharaa tente de concilier alors qu’il tente de former un gouvernement efficace », selon le journal.

Le journal a constaté que « le besoin urgent de former un nouveau gouvernement a conduit à des efforts irréfléchis, comme la conférence de cette semaine, qui a miné la légitimité du processus politique aux yeux de certains Syriens dans le pays et à l’étranger ».

« Il semble qu’il y ait eu une révision à la baisse de leurs promesses initiales concernant le nouveau processus politique et ce à quoi pourrait conduire le dialogue national », a déclaré Ibrahim Al-Asil, professeur assistant syrien de sciences politiques à l’Université George Washington.

Ibrahim Al-Asil, qui n’a pas participé au dialogue, a ajouté : « Nos attentes n’étaient pas très élevées, mais ce qui s’est passé a été plus décevant que des attentes modérées ».

En réponse aux critiques adressées à la conférence, Hassan Al-Daghim, porte-parole du comité préparatoire de l’événement, a déclaré que les sessions de mardi « ne sont que le début de ce qui sera un processus politique continu et global, qui inclura un large éventail d’experts ».

Jusqu’à présent, ni le Comité préparatoire ni Al-Sharaa (alias Julani) n’ont présenté de plan détaillé pour poursuivre le dialogue, rédiger une nouvelle constitution ou établir un système de justice transitionnelle.

Selon le New York Times, « le prochain test critique pour les nouvelles autorités syriennes aura lieu dans les prochains jours, lorsqu’alSharaa formera un gouvernement de transition qui dirigera le pays pour les années à venir jusqu’à ce que la Syrie soit en mesure d’organiser des élections ».

Dans ce contexte, Haneen Ahmed, militante politique et des droits de l’homme à Damas, a déclaré que la structure du gouvernement intérimaire « enverra un message très important et reflétera la volonté du régime actuel de s’ouvrir et de travailler avec tous les Syriens ».

La conférence, qui s’est tenue lundi et mardi, a inclut la présence de plus de 500 personnalités politiques et nationales syriennes, au cours de laquelle l’avenir du pays a été discuté à la lumière de la situation actuelle, sur fond de critiques liées aux politiques de confinement et d’exclusion.

Source: Médias